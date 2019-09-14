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14 сентября 2019, суббота, 08:00 637 Документ
Экономика 2019-09-14T08:50:46+03:00
Українські Новини
Зарплата Климпуш-Цинцадзе выросла на 27,5 тыс. гривен

Зарплата Климпуш-Цинцадзе выросла на 27,5 тыс. гривен

Иванна Климпуш-Цинцадзе
Иванна Климпуш-Цинцадзе

Заработная плата бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе за август составила 71,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Климпуш-Цинцадзе в августе, составила 71 278 гривен, из них должностной оклад – 8 267 гривен, надбавка за выслугу лет - 992 гривны, надбавка за интенсивность труда – 7 027 гривен, индексация - 367 гривен, премия – 2 558 гривен, отпускные – 22 779 гривен, компенсация неиспользованного отпуска – 29 285 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 13 899 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Климпуш-Цинцадзе, составила 57 378 гривен.




Как сообщали Українськi Новини, зарплата Климпуш-Цинцадзе за июль составила 43,8 тыс. гривен. За июнь она заработала столько же. 

Тем временем зарплата Климпуш-Цинцадзе в мае составила 46,4 тыс.гривен.Кроме того, в 2018 году она получила в подарок от родителей дом и 2 земельных участка в Козине. 


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