Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося

У січні-липні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 4 936,1 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Протягом січня-липня негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 771,4 млн доларів порівняно із січнем-липнем 2018 року (січень-липень 2018 року негативне сальдо становило 4 164,7 млн ​​доларів).

Експорт товарів у січні-липні 2019 року становив 28 748,3 млн, при цьому він збільшився на 7,0% порівняно із січнем-липнем 2018 року.

Імпорт товарів у січні-липні 2019 року становив 33 684,4 млн, збільшившись на 8,5%.

Як повідомляли Українські Новини, в січні-червні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 3 736,4 млн доларів.

У 2018 році імпорт товарів перевищив експорт на 9 801,1 млн доларів.

Протягом 2018 року негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3 458,6 млн доларів порівняно з 2017 роком (2017 рік негативне сальдо становило 6 342,5 млн доларів).

Торговельні операції з основними партнерами в січні-липні, млн доларів:



Експорт Імпорт січень-липень % від загального січень-липень % від загального Загалом 28748,3 100,0 Усього 33684,4 100,0 Польща 1976,0 6,9 Китай 4803,9 14,3 Росія 1889,9 6,6 Росія 4434,1 13,2 Китай 1868,5 6,5 Германія 3532,2 10,5 Туреччина 1530,2 5,3 Польща 2256,0 6,7 Італія 1487,0 5,2 Білорусь 1969,2 5,8 Єгипет 1327,3 4,6 США 1819,0 5,4 Німеччина 1255,6 4,4 Італія 1136,6 3,4 Індія 1164,0 4,0 Туреччина 1071,8 3,2

Експорт-Імпорт товарів у січні-липні, млн доларів:



Експорт Імпорт січень-липень 2019 січень-липень 2018 січень-липень 2019 січень-липень 2018 Загалом 28748,3 26867,6 33684,4 31045,5 Живі тварини і продукція тваринництва 764,2 672,7 544,1 479,4 Продукти рослинного походження 6453,1 4773,0 1040,1 952,5 - зернові культури 5156,7 3573,6 127,3 135,7 Жири й масла тваринного та рослинного походження 2799,9 2653,9 144,6 153,2 Продукція харчової промисловості 1856,4 1686,1 1336,2 1238,4 Мінеральні продукти 2952,6 2450,3 7341,9 7545,6 Енергетичні матеріали, нафта і продукти її переробки, загалом 518,9 498,0 6823,4 7092,9 Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості 1051,2 1048,1 4505,9 4133,9 - фармацевтична продукція 137,3 113,5 1149,2 1101,8 - добрива 65,5 66,0 807,5 556,1 Полімерні матеріали, пластмаси й каучук 407,8 421,3 2036,4 2016,2 Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них 87,9 101,3 162,1 175,2 Деревина і вироби з неї 867,9 899,4 166,3 170,9 Паперова маса з деревини, або інших волокнистих целюлозних матеріалів 264,5 324,1 589,8 625,5 Текстиль і текстильні вироби 497,8 485,7 1215,4 1063,3 Взуття, головні убори, парасольки 117,4 129,4 255,6 179,5 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 245,9 236,9 433,8 424,0 Перли натуральні або культивовані, дорогоцінні або напівкоштовні камені 34,6 23,0 52,5 33,1 Неблагородні метали та вироби з них 6546,1 7209,4 2094,8 1937,8 - чорні метали 5614,6 6197,1 741,5 752,0 Машини, устаткування та механізми; електротехнічне устаткування; звукозаписна та відтворююча апаратура; телеапаратура 2552,8 2707,1 7000,1 6266,9 - реактори ядерні, казани, машини 951,1 988,7 3762 3589,7 - електричні машини та устаткування 1601,7 1718,6 3238,1 2680,5 Транспортні засоби, літальні апарати, плавзасоби 507,5 375,6 3452,6 2466,1 - засоби наземного транспорту, крім залізничного 76,1 78,9 3269,1 2335,1 Прилади й апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, медичні та хірургічні; годинники; музичні інструменти 98,5 79,8 532 468,3 Різні товари та вироби 494 480,1 514 448,9 Твору мистецтва 0,4 0,7 1 0,9 Товари, придбані в портах 3,3 3,0 191,6 186,7

Як повідомляли Українські Новини, в січні-травні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 633,5 млн доларів.

Протягом 2018 року негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3 458,6 млн доларів у порівнянні з 2017 роком (2017 рік від'ємне сальдо склало 6 342,5 млн доларів).

Тим часом платіжний баланс в червні зведений з дефіцитом $ 1,2 млрд.