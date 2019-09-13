Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося

У січні-липні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 4 936,1 млн доларів.Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nПротягом січня-липня негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 771,4 млн доларів порівняно із січнем-липнем 2018 року (січень-липень 2018 року негативне сальдо становило 4 164,7 млн доларів).\r\nЕкспорт товарів у січні-липні 2019 року становив 28 748,3 млн, при цьому він збільшився на 7,0% порівняно із січнем-липнем 2018 року.\r\nІмпорт товарів у січні-липні 2019 року становив 33 684,4 млн, збільшившись на 8,5%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в січні-червні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 3 736,4 млн доларів.\r\nУ 2018 році імпорт товарів перевищив експорт на 9 801,1 млн доларів.\r\nПротягом 2018 року негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3 458,6 млн доларів порівняно з 2017 роком (2017 рік негативне сальдо становило 6 342,5 млн доларів).\r\nТорговельні операції з основними партнерами в січні-липні, млн доларів:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЕкспорт\r\n \r\n \r\nІмпорт\r\n \r\n\r\n\r\n \r\nсічень-липень\r\n% від загального\r\n \r\nсічень-липень\r\n% від загального\r\n\r\n\r\nЗагалом\r\n28748,3\r\n100,0\r\nУсього\r\n33684,4\r\n100,0\r\n\r\n\r\nПольща\r\n1976,0\r\n6,9\r\nКитай\r\n4803,9\r\n14,3\r\n\r\n\r\nРосія\r\n1889,9\r\n6,6\r\nРосія\r\n4434,1\r\n13,2\r\n\r\n\r\nКитай\r\n1868,5\r\n6,5\r\nГерманія\r\n3532,2\r\n10,5\r\n\r\n\r\nТуреччина\r\n1530,2\r\n5,3\r\nПольща\r\n2256,0\r\n6,7\r\n\r\n\r\nІталія\r\n1487,0\r\n5,2\r\nБілорусь\r\n1969,2\r\n5,8\r\n\r\n\r\nЄгипет\r\n1327,3\r\n4,6\r\nСША\r\n1819,0\r\n5,4\r\n\r\n\r\nНімеччина\r\n1255,6\r\n4,4\r\nІталія\r\n1136,6\r\n3,4\r\n\r\n\r\nІндія\r\n1164,0\r\n4,0\r\nТуреччина\r\n1071,8\r\n3,2\r\n\r\n\r\n\r\nЕкспорт-Імпорт товарів у січні-липні, млн доларів:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЕкспорт\r\nІмпорт\r\n\r\n\r\n \r\nсічень-липень 2019\r\nсічень-липень 2018\r\nсічень-липень 2019\r\nсічень-липень 2018\r\n\r\n\r\nЗагалом\r\n28748,3\r\n26867,6\r\n33684,4\r\n31045,5\r\n\r\n\r\nЖиві тварини і продукція тваринництва\r\n764,2\r\n672,7\r\n544,1\r\n479,4\r\n\r\n\r\nПродукти рослинного походження\r\n6453,1\r\n4773,0\r\n1040,1\r\n952,5\r\n\r\n\r\n- зернові культури\r\n5156,7\r\n3573,6\r\n127,3\r\n135,7\r\n\r\n\r\nЖири й масла тваринного та рослинного походження\r\n2799,9\r\n2653,9\r\n144,6\r\n153,2\r\n\r\n\r\nПродукція харчової промисловості\r\n1856,4\r\n1686,1\r\n1336,2\r\n1238,4\r\n\r\n\r\nМінеральні продукти\r\n2952,6\r\n2450,3\r\n7341,9\r\n7545,6\r\n\r\n\r\nЕнергетичні матеріали, нафта і продукти її переробки, загалом\r\n518,9\r\n498,0\r\n6823,4\r\n7092,9\r\n\r\n\r\nПродукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості\r\n1051,2\r\n1048,1\r\n4505,9\r\n4133,9\r\n\r\n\r\n- фармацевтична продукція\r\n137,3\r\n113,5\r\n1149,2\r\n1101,8\r\n\r\n\r\n- добрива\r\n65,5\r\n66,0\r\n807,5\r\n556,1\r\n\r\n\r\nПолімерні матеріали, пластмаси й каучук\r\n407,8\r\n421,3\r\n2036,4\r\n2016,2\r\n\r\n\r\nШкіряна і хутряна сировина та вироби з них\r\n87,9\r\n101,3\r\n162,1\r\n175,2\r\n\r\n\r\nДеревина і вироби з неї\r\n867,9\r\n899,4\r\n166,3\r\n170,9\r\n\r\n\r\nПаперова маса з деревини, або інших волокнистих целюлозних матеріалів\r\n264,5\r\n324,1\r\n589,8\r\n625,5\r\n\r\n\r\nТекстиль і текстильні вироби\r\n497,8\r\n485,7\r\n1215,4\r\n1063,3\r\n\r\n\r\nВзуття, головні убори, парасольки\r\n117,4\r\n129,4\r\n255,6\r\n179,5\r\n\r\n\r\nВироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла\r\n245,9\r\n236,9\r\n433,8\r\n424,0\r\n\r\n\r\nПерли натуральні або культивовані, дорогоцінні або напівкоштовні камені\r\n34,6\r\n23,0\r\n52,5\r\n33,1\r\n\r\n\r\nНеблагородні метали та вироби з них\r\n6546,1\r\n7209,4\r\n2094,8\r\n1937,8\r\n\r\n\r\n- чорні метали\r\n5614,6\r\n6197,1\r\n741,5\r\n752,0\r\n\r\n\r\nМашини, устаткування та механізми; електротехнічне устаткування; звукозаписна та відтворююча апаратура; телеапаратура\r\n2552,8\r\n2707,1\r\n7000,1\r\n6266,9\r\n\r\n\r\n- реактори ядерні, казани, машини\r\n951,1\r\n988,7\r\n3762\r\n3589,7\r\n\r\n\r\n- електричні машини та устаткування\r\n1601,7\r\n1718,6\r\n3238,1\r\n2680,5\r\n\r\n\r\nТранспортні засоби, літальні апарати, плавзасоби\r\n507,5\r\n375,6\r\n3452,6\r\n2466,1\r\n\r\n\r\n- засоби наземного транспорту, крім залізничного\r\n76,1\r\n78,9\r\n3269,1\r\n2335,1\r\n\r\n\r\nПрилади й апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, медичні та хірургічні; годинники; музичні інструменти\r\n98,5\r\n79,8\r\n532\r\n468,3\r\n\r\n\r\nРізні товари та вироби\r\n494\r\n480,1\r\n514\r\n448,9\r\n\r\n\r\nТвору мистецтва\r\n0,4\r\n0,7\r\n1\r\n0,9\r\n\r\n\r\nТовари, придбані в портах\r\n3,3\r\n3,0\r\n191,6\r\n186,7\r\n\r\n\r\n\r\n Як повідомляли Українські Новини, в січні-травні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 633,5 млн доларів. \r\nПротягом 2018 року негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3 458,6 млн доларів у порівнянні з 2017 роком (2017 рік від'ємне сальдо склало 6 342,5 млн доларів). \r\nТим часом платіжний баланс в червні зведений з дефіцитом $ 1,2 млрд.