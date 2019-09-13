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13 сентября 2019, пятница, 14:12 72
Судебная власть 2019-09-13T15:15:02+03:00
Українські Новини
Пленки Вовка: отстранен от должности судья, подозреваемый в давлении на ВККС

Пленки Вовка: отстранен от должности судья, подозреваемый в давлении на ВККС

Судья Иван Шепитко. Фото: скриншот трансляции
Судья Иван Шепитко. Фото: скриншот трансляции

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) отстранила от должности судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко, подозреваемого во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українськi Новини.

"Согласно части 7 статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части 2 статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 13 сентября 2019, судья Суворовского районного суда города Одессы Шепитко Иван Григорьевич отстранен от правосудия", - сказано в нем.

Судья отстранен, так как палата ВСП решил внести представление об увольнении Шепитко с должности за дисциплинарное правонарушение.

До рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании совета судья отстранен от правосудия.

Как сообщали Українськi Новини, 2 августа Генпрокуратура сообщила о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку и судьям Евгению Аблову, Игорю Погребниченко и Ивану Шепитко во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

20-21 августа ВСП отказался отстранить подозреваемых от должности судей.

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