Пленки Вовка: отстранен от должности судья, подозреваемый в давлении на ВККС

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) отстранила от должности судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко, подозреваемого во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українськi Новини.\r\n"Согласно части 7 статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части 2 статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 13 сентября 2019, судья Суворовского районного суда города Одессы Шепитко Иван Григорьевич отстранен от правосудия", - сказано в нем.\r\nСудья отстранен, так как палата ВСП решил внести представление об увольнении Шепитко с должности за дисциплинарное правонарушение.\r\nДо рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании совета судья отстранен от правосудия.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 2 августа Генпрокуратура сообщила о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку и судьям Евгению Аблову, Игорю Погребниченко и Ивану Шепитко во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.\r\n20-21 августа ВСП отказался отстранить подозреваемых от должности судей.