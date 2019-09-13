Пока Порошенко на допросе в ГБР, в его банке проходят обыски, - Портнов

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявляет о проведении обысков в принадлежащим бывшему Президенту Украины Петру Порошенко Международном инвестиционном банке.\r\nОб этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Там (в банке) сейчас идут обыски по эпизоду снятия Порошенко в период мая-июня этого года 340 килограмм ранее отмытых в офшорах наличных долларов", - написал он.\r\nПо данным Портнова, речь идет о ситуации, когда с личных счетов Порошенко на имя его первого помощника Юрия Онищенко было снято 34 млн долларов.\r\nОн заявляет, что это украденные у украинского государства и отмытые в островных юрисдикциях доллары.\r\nКак сообщали Українськi Новини, сегодня, 13 сентября, экс-президент Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований.\r\nРанее Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства