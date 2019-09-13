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13 сентября 2019, пятница, 12:45 285
Силовые структуры 2019-09-13T12:45:56+03:00
Українські Новини
Пока Порошенко на допросе в ГБР, в его банке проходят обыски, - Портнов

Пока Порошенко на допросе в ГБР, в его банке проходят обыски, - Портнов

Обыски в банке Порошенко. Фото: Телеграм/Разведчик
Обыски в банке Порошенко. Фото: Телеграм/Разведчик

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявляет о проведении обысков в принадлежащим бывшему Президенту Украины Петру Порошенко Международном инвестиционном банке.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Там (в банке) сейчас идут обыски по эпизоду снятия Порошенко в период мая-июня этого года 340 килограмм ранее отмытых в офшорах наличных долларов", - написал он.

По данным Портнова, речь идет о ситуации, когда с личных счетов Порошенко на имя его первого помощника Юрия Онищенко было снято 34 млн долларов.

Он заявляет, что это украденные у украинского государства и отмытые в островных юрисдикциях доллары.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня, 13 сентября, экс-президент Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Ранее Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства

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