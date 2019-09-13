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13 сентября 2019, пятница, 10:49 50
Верховная Рада и партии 2019-09-13T13:45:03+03:00
Українські Новини
"Пойди проспись!" - депутат Сергей Литвиненко назвал "бредом больного воображения" обвинения Игоря Луценко

"Пойди проспись!" - депутат Сергей Литвиненко назвал "бредом больного воображения" обвинения Игоря Луценко

Народный депутат Украины Сергей Литвиненко ("Слуга народа"), который однажды проснулся знаменитым из-за ситуации с неперсональным голосованием, прокомментировал упреки в его адрес по неожиданным заявлениям экс-депутата Игоря Луценко о том, что Литвиненко будто бы может быть причастен к его похищению.

Литвиненко - единственный нардеп, который после кнопкодавства не только публично извинился, а открыто вышел к прессе и ответил на все вопросы журналистов.

Относительно заявлений бывшего политика Игоря Луценко, Сергей Литвиненко сказал, что даже не знает о ком идет речь и как этот экс-депутат выглядит. Он назвал такие предположения Луценко "бредом больного воображения", - сообщает его пресс-служба.

"Мне коллеги показали на каком-то из сайтов этот спич. Я сначала подумал, что о каком-то моем тезке идет речь. Я, мягко говоря, удивлен таким предположением бывшего депутата. Как вообще можно "предполагать" без фактов или доказательств, что кто-то совершил преступление и заявлять об этом в публичном пространстве? Ведь этот человек говорит о таких тяжких преступлениях, как похищение и убийство! Кроме того, меня удивляют СМИ, которые подхватили такую ​​чушь. Как будто же информационного голода сейчас нет. Верховная Рада сейчас является таким ньюсмейкером, которым еще никогда не была, не говоря о большом количестве других интересных, а главное - достоверных новостей.

Мне трудно сказать, почему в отношении меня бывший политик это может "предполагать". Хотя, я не следил за его выступлениями, может он еще о ком-то "предполагал" то же самое, не знаю.

Мотивы этого господина я могу объяснить только тем, что он, находясь в забвении, хочет просто о себе напомнить, попиариться на чужом имени.

Сейчас говорят о том, что многие экс-депутаты находятся в состоянии затяжной депрессии из-за потери власти. Говорят даже, что некоторые из депрессивных ушли в глубокий запой. Не знаю, касается ли это упомянутого Игоря Луценко, но так и хочется сказать ему: пойди проспись.

Я, конечно, не позволю никому клеветать в мой адрес. В ближайшие дни подам иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Требовать, чтобы бывший политик публично извинился", - приводит слова депутата Литвиненко его пресс-служба.

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