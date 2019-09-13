Украина не поднимает тему миротворцев ООН на Донбассе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не поднимает тему введения миротворческой миссии Организации объединенных наций (ООН) на Донбасс.\r\nОб этом он сообщил в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.\r\n"Честно скажу, я не подниманию тему миротворцев, и Леонид Кучма в минском процессе тоже не поднимает эту тему", - сказал он.\r\nЗеленский опасается, что после размещения миротворцев ситуация может "заморозиться".\r\n"Я осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я знаю, что в бывшей власти обсуждались эти вопросы. Я осторожен, потому что не хочу, чтобы у нас с Донбассом был абхазский сценарий или Приднестровье - когда миротворцы станут на контактной линии и потом никуда не уйдут, потому что их просто не могут пустить. Поэтому я очень осторожно отношусь к этой теме", - пояснил он.\r\nПри этом Зеленский добавил, что не против если миротворцы будут на границе между Украиной и Россией.\r\nКак сообщали Українськi Новини, освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию (YES).\r\nРанее США настаивали на масштабной миссии ООН на Донбассе. Тогда сообщалось, что численность миротворцев ООН на Донбассе может составить до 40 тыс. человек.