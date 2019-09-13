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13 сентября 2019, пятница, 10:44 87
Президент 2019-09-13T10:50:42+03:00
Українські Новини
Украина не поднимает тему миротворцев ООН на Донбассе, - Зеленский

Украина не поднимает тему миротворцев ООН на Донбассе, - Зеленский

Зеленский. Скриншот трансляции YES
Зеленский. Скриншот трансляции YES

Президент Владимир Зеленский не поднимает тему введения миротворческой миссии Организации объединенных наций (ООН) на Донбасс.

Об этом он сообщил в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Честно скажу, я не подниманию тему миротворцев, и Леонид Кучма в минском процессе тоже не поднимает эту тему", - сказал он.

Зеленский опасается, что после размещения миротворцев ситуация может "заморозиться".

"Я осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я знаю, что в бывшей власти обсуждались эти вопросы. Я осторожен, потому что не хочу, чтобы у нас с Донбассом был абхазский сценарий или Приднестровье - когда миротворцы станут на контактной линии и потом никуда не уйдут, потому что их просто не могут пустить. Поэтому я очень осторожно отношусь к этой теме", - пояснил он.

При этом Зеленский добавил, что не против если миротворцы будут на границе между Украиной и Россией.

Как сообщали Українськi Новини, освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию (YES).

Ранее США настаивали на масштабной миссии ООН на Донбассе. Тогда сообщалось, что численность миротворцев ООН на Донбассе может составить до 40 тыс. человек.

Больше новостей о: YES ввод миротворцев ООН миротворцы ООН Ялтинская европейская стратегия

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