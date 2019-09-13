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13 сентября 2019, пятница, 11:15 135
Президент 2019-09-13T11:15:51+03:00
Українські Новини
Если не услышат, придется найти другие методы: Зеленский "пригрозил" крупному бизнесу

Если не услышат, придется найти другие методы: Зеленский "пригрозил" крупному бизнесу

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента

Владимир Зеленский во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил, что в "разговоре с крупным бизнесом есть трудности", передают Українські Новини.

"Есть трудности в разговоре с крупным бизнесом, но я уверен, что они нас услышат, а если не услышат, то придется другие методы найти, как с ними разговаривать", - заявил Президент.

Президент считает, что бизнесмены готовы изменить свое видение ведения деятельности, и что страна предоставила им возможности для развития.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский во время выступления на форуме призвал Запад не снимать санкции с России из-за ее действий на Донбассе.

Также освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию (YES). Он показал гостям форума банку с наклеенными желтой и синей полосками, которую он хранил во время заключения в РФ, а также показал свой тюремный бейдж, который положил в банку и призвал президента Владимира Зеленского как можно скорее заполнить банку такими бейджами незаконно заключенных украинцев.

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