Счастье - это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что среднестатистические украинские семьи не счастливы, в том числе из-за "войны, бедности и несправедливости".\r\nОб этом Зеленский сказал, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (УЕS), передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, вернуть гражданам веру в справедливость необходимо путем преодоления коррупции.\r\nПосле этих слов Зеленский упомянул Мальдивы.\r\n"Счастье - это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах", - сказал Зеленский.\r\nТема форумах YES в этом году - "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".\r\nТакже Зеленский заявил, что санкции против России должны действовать до восстановления мира.\r\n"Вы (европейские страны) теряете деньги (от санкций против России). Серьезно? А мы теряем людей! Санкции - это налоги ради мира. И пока он не восстановлен, санкции должны действовать", - заявил Зеленский.\r\nГлава государства считает, что санкции необходимы для поддержания порядка в мире.\r\nОн призывает иностранные государства ни в коем случае не отменять санкции.\r\nКроме того, Зеленский заявил, что счастлив быть Президентом именно Украины.\r\n"Счастлив ли я быть Президентом? Не уверен. Но я счастлив быть Президентом именно Украины", - заявил Президент Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.\r\nПрезидент отметил, что для него самое главное - это счастье семьи и своей страны.\r\nЗеленский также взял микрофон и начал спрашивать у гостей в зале, что для них счастье.\r\nКак сообщали Українськi Новини, освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию (YES).\r\nВ августе Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года\/