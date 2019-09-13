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13 сентября 2019, пятница, 09:11 274
Мир 2019-09-13T11:30:03+03:00
Українські Новини
В Кремле заявили, что война в Сирии закончилась

В Кремле заявили, что война в Сирии закончилась

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии закончилась.

Об этом Лавров заявил в интервью российской газете "Труд".

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат. В этих условиях на первый план выходят задачи оказания комплексного гуманитарного содействия Сирии и продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в конце июля в результате авиаударов в Сирии за 10 дней погибли по меньшей мере 100 мирных жителей.

В январе из Сирии начали вывод американских войск.

Ранее США объявили о выводе войск из Сирии и победе над "ИГ".

До этого Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия наравне с официальным Ираном ответственны за гибель десятков мирных жителей в Сирии в результате применения неизвестного химического оружия.

 

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