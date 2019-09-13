підписатися на розсилку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 вересня 2019, пʼятниця, 09:11 28
Світ 2019-09-13T11:15:04+03:00
Українські Новини
У Кремлі заявили, що війна в Сирії закінчилася

У Кремлі заявили, що війна в Сирії закінчилася

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна в Сирії закінчилася.

Про це Лавров заявив в інтерв'ю російській газеті "Труд".

"Війна в Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя. Окремі осередки напруженості зберігаються тільки на територіях, непідконтрольних уряду САР, як, наприклад, Ідліб і східний берег річки Євфрат. У цих умовах на перший план виходять завдання надання комплексного гуманітарного сприяння Сирії і просування політичного процесу з урегулювання кризи для досягнення надійної і довгострокової стабілізації в цій країні, а також у Близькосхідному регіоні в цілому", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці липня внаслідок авіаударів в Сирії за 10 днів загинули щонайменше 100 мирних жителів.

У січні з Сирії почали виведення американських військ.

Раніше США оголосили про виведення військ з Сирії і перемозі над "ІД".

До цього Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія нарівні з офіційним Іраном відповідальні за загибель десятків мирних жителів в Сирії внаслідок застосування невідомої хімічної зброї.

 

Більше новин про: сирія Війна Росія-Сирія

Архів
Новини
Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода
Інформація про проведення допиту Цемаха не підлягає розголошенню, - ГПУ 11:25 Документ
Якщо не почують, доведеться знайти інші методи: Зеленський "пригрозив" великому бізнесу 11:16
Суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго" 11:09 Документ
Влада легалізує Коломойського в енергетиці, – екс-глава НКРЕКП 10:54
Світовий металургійний концерн може зупинити свою шахту в Україні через податкові нововведення, - ЗМІ 10:53
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
​​​​​​​Між експортерами озброєння зростатиме конкуренція на рівні ідей та якості послуг, — директор Спецтехноекспорту 18:54
більше новин
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Зеленський має намір дати квартири в Одесі всім звільненим морякам 15:49
Ще один депутат із "Слуги народу" зізналася у кнопкодавстві 00:01
Українці тепер зможуть розплатитися за товар в магазині своїм селфі 15:34
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok