У Кремлі заявили, що війна в Сирії закінчилася

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна в Сирії закінчилася.

Про це Лавров заявив в інтерв'ю російській газеті "Труд".

"Війна в Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя. Окремі осередки напруженості зберігаються тільки на територіях, непідконтрольних уряду САР, як, наприклад, Ідліб і східний берег річки Євфрат. У цих умовах на перший план виходять завдання надання комплексного гуманітарного сприяння Сирії і просування політичного процесу з урегулювання кризи для досягнення надійної і довгострокової стабілізації в цій країні, а також у Близькосхідному регіоні в цілому", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці липня внаслідок авіаударів в Сирії за 10 днів загинули щонайменше 100 мирних жителів.

У січні з Сирії почали виведення американських військ.

Раніше США оголосили про виведення військ з Сирії і перемозі над "ІД".

До цього Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія нарівні з офіційним Іраном відповідальні за загибель десятків мирних жителів в Сирії внаслідок застосування невідомої хімічної зброї.