В Восточной Украине самые большие долги по зарплате в стране, - Госслужба статистики

По состоянию на 1 июня 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 3,9% по сравнению с 1 мая до 2 718,345 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nНаибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 июня была зафиксирована в Донецкой области – 507,658 млн гривен, Луганской – 456,598 млн гривен и Харьковской – 295,156 млн гривен.\r\nДанные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.\r\nЗадолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июня 2019 года:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nНа 1 июня 2019 года, млн гривен\r\nв % к 01.05.2019\r\n\r\n\r\nВсего\r\n2 718,345\r\n103,9\r\n\r\n\r\nСельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства\r\n20,594\r\n94,3\r\n\r\n\r\nПромышленность\r\n2 158,131\r\n105,0\r\n\r\n\r\n- Добывающая промышленность\r\n602,203\r\n114,5\r\n\r\n\r\n- Обрабатывающая промышленность\r\n1 422,773\r\n101,5\r\n\r\n\r\n- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха\r\n16,043\r\n125,6\r\n\r\n\r\n- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами\r\n117,111\r\n103,0\r\n\r\n\r\nСтроительство\r\n66,031\r\n94,2\r\n\r\n\r\nТорговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления\r\n44,587\r\n101,4\r\n\r\n\r\nТранспорт и связь\r\n185,025\r\n104,2\r\n\r\n\r\nВременное размещение и организация питания\r\n0,601\r\n164,7\r\n\r\n\r\nИнформация и телекоммуникации\r\n6,672\r\n112,7\r\n\r\n\r\nФинансовая деятельность\r\n17,357\r\n94,7\r\n\r\n\r\nОперации с недвижимостью\r\n58,038\r\n100,1\r\n\r\n\r\nПрофессиональная, научная и техническая деятельность\r\n119,677\r\n92,9\r\n\r\n\r\nДеятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания\r\n10,079\r\n117,3\r\n\r\n\r\nГосударственное управление и оборона; обязательное социальное страхование\r\n4,712\r\n124,4\r\n\r\n\r\nОбразование\r\n8,802\r\n115,7\r\n\r\n\r\nЗдравоохранение и социальная помощь\r\n15,801\r\n116,0\r\n\r\n\r\nИскусство, спорт, развлечения и отдых:\r\n1,958\r\n105,7\r\n\r\n\r\nПредоставление других услуг\r\n0,283\r\n90,4\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на 1 мая 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,2% по сравнению с 1 апреля до 2 615,391 млн гривен. В марте же Украина уменьшила долг по невыплате зарплат.\r\nТем временем вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозировал среднюю заработную плату в 10 тыс. гривен до октября.