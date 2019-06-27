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27 июня 2019, четверг, 18:06 41
Экономика 2019-06-27T18:30:02+03:00
Українські Новини
В Восточной Украине самые большие долги по зарплате в стране, - Госслужба статистики

В Восточной Украине самые большие долги по зарплате в стране, - Госслужба статистики

Зарплата.
Зарплата.

По состоянию на 1 июня 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 3,9% по сравнению с 1 мая до 2 718,345 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 июня была зафиксирована в Донецкой области – 507,658 млн гривен, Луганской – 456,598 млн гривен и Харьковской – 295,156 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июня 2019 года:

  На 1 июня 2019 года, млн гривен в % к 01.05.2019
Всего 2 718,345 103,9
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 20,594 94,3
Промышленность 2 158,131 105,0
- Добывающая промышленность 602,203 114,5
- Обрабатывающая промышленность 1 422,773 101,5
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 16,043 125,6
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 117,111 103,0
Строительство 66,031 94,2
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 44,587 101,4
Транспорт и связь 185,025 104,2
Временное размещение и организация питания 0,601 164,7
Информация и телекоммуникации 6,672 112,7
Финансовая деятельность 17,357 94,7
Операции с недвижимостью 58,038 100,1
Профессиональная, научная и техническая деятельность 119,677 92,9
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 10,079 117,3
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 4,712 124,4
Образование 8,802 115,7
Здравоохранение и социальная помощь 15,801 116,0
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 1,958 105,7
Предоставление других услуг 0,283 90,4

Как сообщали Українські Новини, на 1 мая 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,2% по сравнению с 1 апреля до 2 615,391 млн гривен. В марте же Украина уменьшила долг по невыплате зарплат.

Тем временем вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозировал среднюю заработную плату в 10 тыс. гривен до октября.

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