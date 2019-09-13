Пытался перебежать дорогу в неположенном месте: в Киеве под колесами маршрутки погиб мужчина

Вчера вечером, 12 сентября, в Киеве около станции метро "Шулявская" мужчину, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте, сбило насмерть маршрутное такси №465. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что инцидент произошел по адресу проспект Победы, 45 около 22:10.

Водитель автобуса рассказал, что ехал по проспекту Победы в сторону Нивок и, когда проезжал киностудию имени Довженко, на дорогу выбежал мужчина. Он хотел перебежать на другую сторону дороги, потом понял, что отбойник помешает это сделать и решил вернуться на пешеходную зону. В этот момент на него и наехало маршрутное такси.

По данным издания, в момент аварии в автобусе находились знакомые водителя. Когда произошло столкновение, пострадавший еще был жив. Мужчина, который был за рулем, и его товарищи попытались оказать первую помощь и вызвали "скорую". К сожалению, медикам, которые прибыли на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть.

У погибшего не обнаружили ни паспорта, ни каких-либо еще документов. На вид ему 50-60 лет. Но личность установить не удалось.

"Интересно, что водитель маршрутки сначала сказал, что перевозит рабочих и его автобус не является общественным транспортом. Но правоохранители установили, что транспорт, который сбил мужчину, является маршрутным такси №465. На месте работали медики, сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Детали и причины случившегося установит следствие", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Северном мосту перевернулся автомобиль и вылетел за отбойник.

Ранее в Киеве женщина-водитель перепутала педали и сбила маму и ребенка.