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12 сентября 2019, четверг, 22:18 20
Происшествия 2019-09-12T23:00:02+03:00
Українські Новини
В Черниговской области на военном полигоне начался пожар

В Черниговской области на военном полигоне начался пожар

На территории военного полигона в Черниговской области в четверг, 12 сентября, загорелся настил в лесу. Спасатели ликвидируют пожар, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"12 сентября в 15:05 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре настила и самосевных насаждений в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания составляет около 10 га.

Всего к тушению пожара привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС, воинской части А-0665, местной пожарной команды с.Косачевка, пожарных команд Остерского военного лесхоза и Косачевской лесничества.

Работает авиация Специального авиационного отряда ГСЧС Украины Нежин. Привлечен самолет Ан-32П и вертолет Ми-8", - отметили в ГСЧС.

По состоянию на 18:30 авиацией сделано четыре сбросы воды. Тушение пожара продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября пожар начался в Чернобыльской зоне отчуждения на площади 20 га.

4 июля на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в селе Лелев, также произошел пожар.   

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