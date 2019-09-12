Зеленський передумав: за кнопкодавство будуть штрафувати, хоча раніше Президент обіцяв позбавляти мандата

Верховна Рада має намір позбавляти депутатів компенсацій у разі прогулів та запровадити реєстрацію шляхом натискання кнопки замість карток. Хоча раніше Президент Володимир Зеленський пропонував Верховній Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.\r\nЗа ухвалення законопроекту №1035-2 за основу проголосували 288 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗаконопроектом пропонується позбавляти парламентаріїв виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі їх відсутності без поважних причин протягом 1 місяця більш ніж на 1\/3 пленарних засідань або половині засідань комітету, членом якого є депутат.\r\nПозбавлення депутата відповідних виплат приймається головою парламенту за результатами рішення профільного комітету на підставі даних електронної реєстрації.\r\nКрім цього, проектом передбачена реєстрація депутата методом натискання кнопки "за" в залі засідань.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутата від "Слуги народу" вже впіймали на кнопкодавстві.