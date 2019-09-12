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12 вересня 2019, четвер, 19:20 8
Верховна Рада і партії 2019-09-12T20:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський передумав: за кнопкодавство будуть штрафувати, хоча раніше Президент обіцяв позбавляти мандата

Зеленський передумав: за кнопкодавство будуть штрафувати, хоча раніше Президент обіцяв позбавляти мандата

Верховна Рада. Скріншот трансляції
Верховна Рада. Скріншот трансляції "Рада"

Верховна Рада має намір позбавляти депутатів компенсацій у разі прогулів та запровадити реєстрацію шляхом натискання кнопки замість карток. Хоча раніше Президент Володимир Зеленський пропонував Верховній Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.

За ухвалення законопроекту №1035-2 за основу проголосували 288 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонується позбавляти парламентаріїв виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі їх відсутності без поважних причин протягом 1 місяця більш ніж на 1/3 пленарних засідань або половині засідань комітету, членом якого є депутат.

Позбавлення депутата відповідних виплат приймається головою парламенту за результатами рішення профільного комітету на підставі даних електронної реєстрації.

Крім цього, проектом передбачена реєстрація депутата методом натискання кнопки "за" в залі засідань.

Як повідомляли Українські Новини, депутата від "Слуги народу" вже впіймали на кнопкодавстві.

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