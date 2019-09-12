Военные склады в Калиновке снова работают

База хранения боеприпасов Вооруженных сил в Винницкой области после взрывов в Калиновке полностью восстановила работу после ликвидации пожара. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.\r\nКомандир воинской части полковник Николай Батюк уточнил, что пожарные, наблюдательные посты и патрули не прекращают усиленно нести службу из-за угрозы самовозгорания.\r\n"Это будет продолжаться до тех пор, пока не уменьшится опасность cамовозгораний через сухую погоду", - отметил он.\r\nНиколай Батюк также добавил, что утилизацию боеприпасов, которые невозможно транспортировать, пока приостановили.\r\nВоенная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона начала расследовать пожар на территории арсенала Министерства обороны, который произошел 11 сентября и привел к взрыву боеприпасов, в Калиновке Винницкой области.\r\nВ сентябре 2017 года также произошел пожар на территории арсенала в Калиновке. Тогда военная прокуратура открыла уголовное дело по факту диверсии.\r\nКроме того, суд оштрафовал на 2,5 тысячи гривен военного за халатность, повлекшую взрыв на арсенале в Калиновке.