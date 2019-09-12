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12 сентября 2019, четверг, 18:53 42
Силовые структуры 2019-09-12T20:15:01+03:00
Українські Новини
Военные склады в Калиновке снова работают

Военные склады в Калиновке снова работают

База хранения боеприпасов Вооруженных сил в Винницкой области после взрывов в Калиновке полностью восстановила работу после ликвидации пожара. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Командир воинской части полковник Николай Батюк уточнил, что пожарные, наблюдательные посты и патрули не прекращают усиленно нести службу из-за угрозы самовозгорания.

"Это будет продолжаться до тех пор, пока не уменьшится опасность cамовозгораний через сухую погоду", - отметил он.

Николай Батюк также добавил, что утилизацию боеприпасов, которые невозможно транспортировать, пока приостановили.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона начала расследовать пожар на территории арсенала Министерства обороны, который произошел 11 сентября и привел к взрыву боеприпасов, в Калиновке Винницкой области.

В сентябре 2017 года также произошел пожар на территории арсенала в Калиновке. Тогда военная прокуратура открыла уголовное дело по факту диверсии.

Кроме того, суд оштрафовал на 2,5 тысячи гривен военного за халатность, повлекшую взрыв на арсенале в Калиновке.

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