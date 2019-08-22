В Кировоградской области нашли захоронение времен библейского Моисея, а в Борисполе иранцы смыли паспорта в унитаз

В Днипре водитель элитной иномарки протащил патрульного за своим автомобилем. Об этом сообщает "Фраза". В городе Днипро водитель автомобиля Jaguar S-type нарушил правила дорожного движения, а полицейского, который с ним общался, проволок за транспортным средством. Об этом журналистам "Фразы" сообщили в пресс-службе областной полиции. Как отметили в ведомстве, патруль остановился, чтобы сделать водителю замечание. Однако во время беседы с полицейским мужчина резко дал по газам, а правоохранителя, который держался за двери, он протянул вслед за своим Jaguar. В результате происшествия сотрудник полиции получил многочисленные ушибы, а правонарушитель покинул место преступления. В городе ввели оперативный план "Перехват" и спустя некоторое время задержали 37-летнего нарушителя. Ему грозит уголовная ответственность.

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В аэропорту "Борисполь" иранцы смыли фальшивые паспорта в унитаз. Об этом сообщает "Новости N". В международном аэропорту "Борисполь" во время проверки документов у пассажиров транзитного следования, которые прибыли из Турции, пограничники заметили иностранцев, которые странно себя вели. В дальнейшем они должны были следовать на рейс в Ереван. Вместо того, чтобы пойти на свой рейс, группа иностранцев отправилась в туалет, где находилась достаточно длительное время. Об этом сообщает пресс-служба отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". После чего данные лица заявили, что паспортов у них нет. Но осмотрев туалет, в нем обнаружили остатки паспортов, которые они пытались уничтожить. Иностранцы оказались гражданами Ирана. Пограничники ОКПП "Киев" установили, что поддельные паспортные документы и посадочные билеты на один из европейских рейсов в туалете нарушителям должен был передать иностранец за денежное вознаграждение. Лицам отказали в дальнейшем "путешествии", их возвратили на родину обратным рейсом.

Фото: novosti-n

В сети появилось видео канализационного потопа в Николаеве. Об этом сообщают "Новости N". Очередной порыв канализации, превративший проезжую часть в Николаеве в зловонное озеро, попал на видео. Видео масштабного порыва, залившего улицу Кузнечную (Скороходова) в Николаеве разместили в Instagram.

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В Днипре нашли квартиру-концлагерь для собак: подробности. Об этом сообщает "Наше місто". В Днипре на ул. Титова женщина держала в квартире 9 собак. Весь дом мучился от ужасной вони, которую было слышно даже с улицы. На днях животных забрали сотрудники КП "Зооконтроль". Об этом передает корреспондент "НМ", ссылаясь на Инстаграм-страницу заместителя городского главы Днепровского горсовета Михаила Лысенко. В комментариях к публикации Елена Лысенко отметила, что подобная ситуация в этом доме возникает не в первый раз. Раньше у нее уже забирали собак, но она собирала новых. По словам соседей, сама женщина в квартире, где держит собак, не живет. Иногда приезжает покормить животных, однако те постоянно голодные, поэтому лают и воют.

Фото: nashemisto.dp.ua

Пограничники пресекли контрабанду российских парашютов. Об этом сообщает "Ваш шанс". В Сумской области пограничники Сумского отряда пресекли попытку ввезти в страну контрабандные парашюты из России. Стражи границы заранее владели информацией о возможной попытке перевозки контрабанды, поэтому указанное направление было усилено дополнительными силами. Вскоре, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Знобь-Трубчевское, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы. Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно перевезти из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники заметили такие же пакеты по другую сторону границы. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.

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В Днипре на автомобильной стоянке ограбили мужчину. Об этом сообщает "Днепр Час". В Днипре на автомобильной стоянке на Запорожском шоссе двое парней примерно 15-16 лет ограбили мужчину. Грабители забрали телефон и побежали в сторону супермаркете. Пострадавший предоставил приметы его обидчиков. Патрульные прибыли на место происшествия и обследовали прилегающие территории и на жилом массиве Тополь-1 обнаружили двух несовершеннолетних, похожих на вероятных нарушителей. Один из них держал в руках телефон, который позже заявителей узнал, как свой. Мальчишек задержали. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и доставили их в Шевченковский участок полиции.

В Кировоградской области нашли захоронение времен библейского Моисея. Об этом сообщает "Утренний город". В Бобринецком районе во время строительства трассы Н-14 Кропивницкий - Николаев обнаружили два древних кургана. Достопримечательности бы исчезли, но служба автодорог профинансировала проведение археологических раскопок. Оказалось, что это захоронение современников библейского Моисея. Антропоморфные скульптуры - бабы - прикрывают вход в похвальной камеры, где захоронена люди - представители ямной культуры, которые вытеснили на этих землях киммерийцев и скифов. Рядом с телами найдены кувшин и другие предметы быта. Эти люди были скотоводами, разводили коров. - Это были индоевропейцы, которые были похожи на нас, с голубыми или серыми глазами. Если бы этот человек попала в наше время, мы бы ее не отличили, - рассказывает руководитель экспедиции Николай Тупчиенко.

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Как сообщали Українські Новини, в Киеве в пятиэтажке случился пожар, есть погибший и травмированные.

Кроме того, в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката.