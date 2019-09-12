"ЛНР" передала Украине еще 54 заключенных

После масштабного обмена пленными между Украиной и Россией 7 сентября, самопровозглашенная "Луганская народная республика" передала Украине еще 54 заключенных.

Об этом написала в социальной сети Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают Українськi Новини.

"Сегодня на мосту у города Счастье в седьмой раз состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области", - сообщила она.

Во время передачи от представителей ЛНР получены 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и Киеве.

Денисова отмечает, что один из переданных заключенных в четверг, 12 сентября, будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания. Также передано 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации.

С декабря 2018 года до сегодня с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой - 13, из них 105 человек - освобождены.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июля ЛНР передала Украине еще 64 заключенных.

7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными в формате 35 на 35.