Нормы об императивном мандате изначально не было в законопроекте №1045, - Корниенко

Нормы о досрочном прекращении полномочий депутата по решению партии (императивного мандата) изначально не было в законопроекте №1045 об изменениях в Регламенте Рады после того, как депутат Верховной Рады девятого созыва от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что руководство его фракции предлагает лишать мандата всех депутатов, даже мажоритарщиков, которые выходят из фракции.

Об этом Українським Новинам сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Александр Корниенко.

"Не было. Это не мы вписали, это секретариат вписал. Что-то там "накопипастили" потом", - сказал он.

Корниенко подчеркивает, что внесение нормы в законопроект является техническим вопросом и по данному факту будет проведено расследование.

Депутат сообщил, что появление в проекте положений, которые не были внесены авторами при его регистрации послужило причиной его удаления из повестки.

"Было согласовано аппаратом, руководством Верховной Рады снять его с повестки дня, потому что есть вопросы к его тексту. По словам группы авторов, в текст закрались некоторые положения, которые они туда не писали. Мы сейчас проводим внутренее расследование, как так могло случиться", - отметил парламентарий.

Как сообщали Українськi Новини, законопроект №1045 о досрочном прекращении полномочий депутата по решению партии удален из повестки дня заседания Верховной Рады в четверг.

Также Комитет Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту уволить членов Центральной избирательной комиссии.