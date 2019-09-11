ЦИК предупредил Зеленского и Раду о политической ответственности в связи с увольнением членов комиссии

Центральная избирательная комиссия заявляет, что увольнение членов ЦИКа повлечет за собой политическую ответственность Президента Владимира Зеленского и Верховной Рады.

Об этом говорится в заявлении ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Если рассматривать начало процесса досрочного прекращения полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии как политический шаг или политически мотивированное решение, считаем необходимым акцентировать, что такие действия влекут за собой и политическую ответственность, как Президента Украины, так и Верховной Рады Украины", - сказано в нем.

ЦИК отказывается от ответственности, если следующие выборы не признают международное сообщество и народ Украины.

Комиссия также сообщает, что в связи с началом процедуры прекращения полномочий ее состава, чтобы избежать ошибок при установлении результатов внеочередных парламентских выборов в округе №198 (Черкасская область), ЦИК отложил начало повторного подсчета голосов.

Кроме того, в заявлении сказано, что решение ЦИКа в округе №169 (Харьковская область) отменить регистрацию кандидата не является беспрецедентным, так как во время выборов ЦИК отменил регистрацию 154 депутатов.

Центризбирком отмечает, что законом не урегулированы вопросы отмены регистрации кандидатов из-за недостоверно указанной ими информации о своем месте работы, адресе, образовании и других персональных данных, и поэтому во всех спорных случаях ЦИК обращался в Национальную полицию и суд.

Как сообщали Українськi Новини, комитет ВР рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия путем освобождения от должности всего состава ЦИК.

Ранее в Верховную Раду поступило мотивированное представление от Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии в полном составе.