ЦВК попередив Зеленського та Ради щодо політичної відповідальності у зв'язку із звільненням членів комісії

Центральна виборча комісія заявляє, що звільнення членів ЦВК спричинить за собою політичну відповідальність Президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.

Про це йдеться у заяві ЦВК, передають Українські Новини.

"Якщо розглядати початок процесу дострокового припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії як політичний крок або політично мотивоване рішення, вважаємо за необхідне акцентувати, що такі дії тягнуть за собою і політичну відповідальність, як Президента України, так і Верховної Ради України", - сказано в ньому.

ЦВК відмовляється від відповідальності, якщо наступні вибори не визнають міжнародне співтовариство і народ України.

Комісія також повідомляє, що у зв'язку з початком процедури припинення повноважень її складу, щоб уникнути помилок при встановленні результатів позачергових парламентських виборів в окрузі №198 (Черкаська область), ЦВК відклала початок повторного підрахунку голосів.

Крім того, у заяві сказано, що рішення ЦВК, в окрузі №169 (Харківська область) скасувати реєстрацію кандидата не є безпрецедентним, оскільки під час виборів ЦВК скасувала реєстрацію 154 депутатів.

Центрвиборчком наголошує, що законом не врегульовано питання про скасування реєстрації кандидатів через недостовірно зазначену ними інформацію про своє місце роботи, адресу, освіту та інших персональних даних, і тому у всіх спірних випадках ЦВК звертався в Національну поліцію і суд.

Як повідомляли Українські Новини, комітет ВР рекомендував парламенту достроково припинити повноваження шляхом звільнення всього складу ЦВК.

Раніше до Верховної Ради надійшло мотивоване подання від Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії у повному складі.