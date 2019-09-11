Посол отрицает призывы Чехии о создании русинской автономии на Закарпатье

Посол Чехии в Украине Радек Матула отрицает призывы со стороны Чехии о создании русинской автономии на Закарпатье.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, ранее в СМИ появилась информация о встрече Президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".\r\nВ связи с этим МИД в среду пригласил посла Чехии в Украине Матулу для получения разъяснений.\r\nПосол подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.\r\nКроме того, Чехия намерена подготовить по этому поводу официальную информацию.\r\nВ МИДе сообщили, что и в дальнейшем будут решительно реагировать на попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, президент Чехии Милош Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов" и делегация обсудила с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине".\r\nРанее МИД обвинил союз венгров в сепаратизме из-за скандальной иллюстрации в местной газете.