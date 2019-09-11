Посол отрицает призывы Чехии о создании русинской автономии на Закарпатье

Посол Чехии в Украине Радек Матула отрицает призывы со стороны Чехии о создании русинской автономии на Закарпатье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, передают Українськi Новини.

Согласно ему, ранее в СМИ появилась информация о встрече Президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".

В связи с этим МИД в среду пригласил посла Чехии в Украине Матулу для получения разъяснений.

Посол подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Кроме того, Чехия намерена подготовить по этому поводу официальную информацию.

В МИДе сообщили, что и в дальнейшем будут решительно реагировать на попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщали Українськi Новини, президент Чехии Милош Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов" и делегация обсудила с Земаном вопрос "большей автономии Закарпатской области в Украине".

Ранее МИД обвинил союз венгров в сепаратизме из-за скандальной иллюстрации в местной газете.