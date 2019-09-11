Правительство забирает деньги у местных общин, - глава Львовского облсовета

Органам Государственной казначейской службы Украины приходят письма с просьбой приостановить проведение расходов и не вводить платежные поручения в картотеку неоплаченных платежных документов.

Об этом написал председатель Львовского областного совета Александр Ганущин на своей странице в социальной сети в Facebook.

"Правительство таки забирает деньги у местных общин! 274 млн грн из Львовщины, незаконным образом, пытаются забрать из местных бюджетов Львовщины. Всего в пределах Украины органам Государственной казначейской службы Украины пошло письменное указание... приостановить проведение расходов и не вводить платежные поручения в картотеки неоплаченных платежных документов", - написал он.

Ганущин также отметил, что речь идет о субвенции на социально-экономическое развитие в сумме 5 млрд грн, которую передавали в местные бюджеты несколько дней назад.

Как сообщали Українські Новини, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в августе увеличился на 26,3% с 48,968 млрд гривен (на 1 августа) до 61,83 млрд гривен (на 1 сентября).

Также остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле увеличился в 3,8 раза с 12,958 млрд гривен (на 1 июля) до 48,968 млрд гривен (на 1 августа).