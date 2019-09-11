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11 сентября 2019, среда, 20:23 36
Судебная власть 2019-09-11T20:41:19+03:00
Українські Новини
Прокуратура начала расследовать пожар на арсенале боеприпасов в Калиновке

Прокуратура начала расследовать пожар на арсенале боеприпасов в Калиновке

Пожар в Калиновке. Фото: Генштаб
Пожар в Калиновке. Фото: Генштаб

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона начала расследовать пожар на территории арсенала Министерства обороны, который произошел 11 сентября и привел к взрыву боеприпасов, в Калиновке Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини.

Согласно ему, прокуратура начала досудебное расследование по ч. 3. ст. 425 (небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса.

На данный момент прокуратура осматривает место происшествия и опрашивает свидетелей.

Предварительно установлено, что около 11:40 в среду на технической территории 48-го арсенала в районе открытой площадки было около 6 взрывов боеприпасов, подлежащих утилизации.

Правоохранители предполагают, что возможная причина пожара - возгорание сухой травы.

Они сообщают, что на этой территории не были закончены работы по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые ранее взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2017 года также произошел пожар на территории арсенала в Калиновке. Тогда военная прокуратура открыла уголовное дело по факту диверсии.

Кроме того, суд оштрафовал на 2,5 тысячи гривен военного за халатность, повлекшую взрыв на арсенале в Калиновке.

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