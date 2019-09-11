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11 сентября 2019, среда, 18:19 10
Судебная власть 2019-09-11T18:19:32+03:00
Українські Новини
Рада хочет установить единоличное правление в НАПК

Рада хочет установить единоличное правление в НАПК

Рада намерена установить единоличное правление в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

За принятие законопроекта №1029 за основу проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документ предлагает изменить форму правления Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции с коллегиальной на единоличную, председатель должен быть назначен Кабинетом Министров по результатам открытого конкурсного отбора в 45-дневный срок вступления в силу законопроекта.

Руководитель аппарата агентства и его заместители сложат полномочия в день вступления в силу законопроекта.

Также отмечается, что международные организации смогут быть допущены к работе в конкурсной комиссии по отбору председателя НАПК.

Полномочия председателя могут быть прекращены досрочно в случае заключения комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности агентства, при этом проверка будет проводиться каждые 2 года независимыми экспертами, предложенными международными организациями.

Председателю Нацагентства предоставляются полномочия создавать не более 6 территориальных органов НАПК, территория деятельности которых может не совпадать с административно-территориальным делением, само НАПК сможет получить доступ к сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, а также доступ к информации о совершенных нотариальных действиях, содержащейся в системе депозитарного учета ценных бумаг.

Будет отменена обязательная регистрация актов НАПК в Министерстве юстиции.

Также определяется размер окладов чиновников агентства, при этом будет ограничен максимальный размер премий, которые могут быть выплачены руководству.

За Нацагентством закрепляется право составлять протоколы о правонарушениях, если они были совершены должностными лицами, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, по отношению к другим лицам право составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, предоставляется уполномоченным должностным лицам органов внутренних дел.

Предлагается создать подразделение внутреннего контроля, которое будет проверять декларации сотрудников НАПК, при этом предусматривается создание в аппарате агентства отдельного подразделения по вопросам предотвращения коррупции, которое будет отвечать за проведение консультативно-методической работы среди работников агентства.

Также закон о предотвращении коррупции не будет распространяться на должности Офиса Президента, патронажную службу, помощников судей.

От декларирования предлагается освободить общественных деятелей, а политпартии, которые наберут менее 5% на выборах Рады, не будут получать госфинансирование.

Кандидаты в депутаты парламента не будут больше обязаны подавать декларации.

Как сообщали Українськi Новини, у Зеленского рассказали, когда назначат нового главу НАПК.

Ранее председатель НАПК Мангул увеличил свою зарплату в несколько раз за счет интенсивного труда и выслуги лет.

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