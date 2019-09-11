На форум YES в Украину приедут спецпредставитель США Волкер и председатель ОБСЕ Лайчак

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетят Украину 14 сентября для участия в Ялтинской европейской стратегии (YES).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы YES, передают Українські Новини.

"Премьер-министр Украины Алексей Гончарук откроет 2-й пленарный день 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) своим выступлением, посвященным стратегии экономических реформ нового украинского правительства", - сказано в нем.

Также среди спикеров форума 14 сентября заявлены: министр по делам Европы в правительстве Великобритании Кристофер Пинчер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр и экс-Президент Колумбии (2010-2018), лауреат Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Сантос Кальдерон.

Президент Владимир Зеленский также примет участие в Ялтинской европейской стратегии (YES), открывая обсуждение 13 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, председатель ОБСЕ Лайчак пообщался с жителями Луганской области в январе 2019.

Курт Волкер также с делегацией приезжал в зону боевых действий на Донбассе.