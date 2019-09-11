Кредитування економіки стоїть на місці

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, збільшився на 0,6% з 1 009,5 млрд гривень станом на 1 серпня до 1 015,2 млрд гривень на 1 вересня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

З початку року обсяг кредитів економіці скоротився на 5,4% з 1 073,1 млрд гривень.

Гривневі кредити юрособам за серпень зросли на 1% з 456,7 млрд гривень до 461,1 млрд гривень.

Кредити бізнесу в іноземній валюті скоротилися на 0,3% з 346,5 млрд гривень на 1 серпня до 345,4 млрд гривень на 1 вересня.

Кредити населенню за серпень зросли на 1,1% до 205,8 млн гривень.

Процентні ставки в серпні по гривневих кредитах для бізнесу знизилися на 0,1 п. п. до 18,1%, для населення збільшилися на 2,5 в. п. до рівня 36,1%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу збільшилися на 0,2 п. п. до 5,4%.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році обсяг кредитів економіці збільшився на 5,9% з 1 016,7 млрд гривень.

В 2017 році кредити банків економіці збільшилися на 1,8% з 998,7 млрд гривень.

За 2016 рік кредити банків економіці збільшилися на 2,1% з 981,62 млрд гривень до 1 002,4 млрд гривень.

Рада НБУ затвердила основні принципи грошово-кредитної політики на 2020 і середньострокову перспективу.

Верховна Рада має намір крім декриміналізації фіктивного підприємництва провести детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг.