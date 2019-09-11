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11 сентября 2019, среда, 11:35 61
Верховная Рада и партии 2019-09-11T12:30:02+03:00
Українські Новини
Комитет ВР в среду рассмотрит представление о досрочном увольнении членов ЦИК в полном составе

Комитет ВР в среду рассмотрит представление о досрочном увольнении членов ЦИК в полном составе

Глава комитета Рады по вопросам организации госвласти Андрей Клочко
Глава комитета Рады по вопросам организации госвласти Андрей Клочко

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти в среду рассмотрит представление о досрочном увольнении членов Центральной избирательной комиссии в полном составе.

Такое решение было принято на заседании подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, передают Українські Новини.

Заседание Комитета назначено на среду, 11 сентября.

"Сегодня мы видим ангажированность и предвзятость Центральной избирательной комиссии. В представлении Президента достаточно фактов, которые это подтверждают. Люди, которые пришли в ЦИК, выносят противоположные решения по аналогичным вопросам. ЦИК не имеет права принимать ангажированные решения, такого вообще не должно быть. Поэтому, у нас достаточно информации, чтобы вынести решение", - сказал председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

В свою очередь, председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алина Загоруйко ("Слуга народа") отметила, что представление Президента, которое поступило в парламент в понедельник 9 сентября, является мотивированым.

Далее решение будет приниматься в сессионном зале.

В частности, она отметила, что "ЦИК не реагировал на недостоверную информацию в биографиях кандидатов".

Как отметила Загоруйко, такая проблема была не только в «Слуге народа», но и в «Голосе».

По ее словам, в ряде случаев суды признавали действия ЦИК противоправными.

"Мы говорим о нарушении стандартов со стороны органа администрирования. Просматривается предвзятость, необъективность Центральной избирательной комиссии. Обращение Президента мотивировано, дальше решение будет приниматься в сессионном зале", - резюмировала она.

Как сообщали Українські Новини, В "Слуге народа" рассказали, почему Зеленский хочет уволить членов ЦИКа. Во вторник Зеленский внес в Раду представление об увольнении членов ЦИКа.

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