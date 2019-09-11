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11 сентября 2019, среда, 06:00 317
Lifestyle 2019-09-11T07:11:46+03:00
Українські Новини
Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: главные запреты и традиции праздника

Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: главные запреты и традиции праздника

Иоанн Предтеча. Фото: davidova-pustyn.ru
Иоанн Предтеча. Фото: davidova-pustyn.ru

Сегодня, 11 сентября, Православная церковь отмечает Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Высокопочитаемого в православии Крестителя Господня постигла мучительная смерть, поэтому существует ряд запретов и торжествует почтительное настроение. О том, с какими традициями проводят день, расскажут Українські Новини.

Уже с самого утра нужно соблюсти традицию, согласно которой мужчинам запрещено бриться или стричься, но в то же время обязательно нужно вымыть голову и аккуратно причесаться, особенно детям.

В течение дня нельзя ничего резать. Острые предметы и вовсе не стоит брать в руки (нож, топор и др.), поскольку они в свое время были причастны к ужасной смерти святого пророка.

По этой же причине нужно избегать всего круглого, напоминающего голову, и ни в коем случае не резать что-либо этой формы. Запрещено не только резать, но и употреблять в пищу, например, яблоки, помидоры, капусту. О последней говорят, что, если срезать кочан капусты ножом на Головосека, с нее потечет кровь.

Для подачи еды нельзя использовать блюда, ведь на таком сосуде лежала голова Иоанна Крестителя. И борщ варить в праздник грешно – он, как и арбуз или красный помидор, напоминают кровь святого.

Усекновение сопровождается строгим постом. В праздник стоит проявить сдержанность и, как минимум, отказаться от излишеств в еде.

Сдержанность должна быть присуща и поведению. Нельзя петь и танцевать, особенно учитывая, что именно благодаря этому смогли добиться казни Иоанна Златоуста.

Народные приметы:

  • на постного Ивана не пригубь больше одного стакана;
  • на Ивана постного хоть и пост, да разносол;
  • на Ивана постного щей не варят;
  • с Ивана-поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает;
  • Иван постный пришел, лето красное увел;
  • Иван постный - осени отец крестный.

Как сообщали Українські Новини, в октябре украинцы получат 9 выходных из-за праздников.

Ранее отметили Успение Пресвятой Богородицы.

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