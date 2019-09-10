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10 сентября 2019, вторник, 21:11 395
Политика 2019-09-10T22:00:02+03:00
Українські Новини
Освобожденному из СИЗО Бекирову сделали операцию на сердце

Освобожденному из СИЗО Бекирову сделали операцию на сердце

Эдем Бекиров. Фото: Facebook/Николай Полозов
Эдем Бекиров. Фото: Facebook/Николай Полозов

Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову , которого освободили из российского СИЗО, сделали операцию на сердце. Об этом сообщила его дочь Элеонора Бекирова на своей странице в Facebook.

"Вчера папу перевели в кардиологическое отделение "Феофании". Сегодня ему сделали операцию, которая длилась пять часов. Сейчас он находится в реанимации", – написала она.

 

Дочь  активиста отметила, что 9 месяцев в российском СИЗО не прошли бесседно. Она написала, что ее отец нуждается в помощи психолога.

"Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться", – добавила она.

Как сообщали Українські Новини, в январе текущего года,  в России обещали отправить тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова в больницу.

в феврале текущего года, дочь заключенного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова Элеонора заявляла о своих опасениях за жизнь отца из-за инъекций инсулина крымскими врачами во время медицинского обследования.

 

 

 

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