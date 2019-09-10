Освобожденному из СИЗО Бекирову сделали операцию на сердце

Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову , которого освободили из российского СИЗО, сделали операцию на сердце. Об этом сообщила его дочь Элеонора Бекирова на своей странице в Facebook.

"Вчера папу перевели в кардиологическое отделение "Феофании". Сегодня ему сделали операцию, которая длилась пять часов. Сейчас он находится в реанимации", – написала она.

Дочь активиста отметила, что 9 месяцев в российском СИЗО не прошли бесседно. Она написала, что ее отец нуждается в помощи психолога.

"Это касается не только здоровья, но и психологического состояния. С ним будет работать психолог, который, я надеюсь, поможет ему морально восстановиться", – добавила она.

Как сообщали Українські Новини, в январе текущего года, в России обещали отправить тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова в больницу.

в феврале текущего года, дочь заключенного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова Элеонора заявляла о своих опасениях за жизнь отца из-за инъекций инсулина крымскими врачами во время медицинского обследования.