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10 сентября 2019, вторник, 18:23 186 Документ
Судебная власть 2019-09-10T20:30:02+03:00
Українські Новини
Заместитель генпрокурора Столярчук получил 334 тыс. гривен зарплаты

Заместитель генпрокурора Столярчук получил 334 тыс. гривен зарплаты

Столярчук Юрий. Фото: espreso.tv
Столярчук Юрий. Фото: espreso.tv

В то время, как бывший генеральный прокурор Юрий Луценко получил 120 тысяч гривен заработной платы после своего увольнения, заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук получил 334 тысячи гривен зарплаты за август.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".

"Между тем, пока в ГПУ все обсуждают будущее назначение Виктора Чумака и Виктора Трепака на должности заместителей генерального прокурора Руслана Рябошапки, еще действующий заместитель генпрокурора, которого никак не могут уволить, Юрий Столярчук урвал 334 тыс. гривен зарплаты за август", - говорится в нем.

Документ: Документ: "UN - сливы и груши"

Как сообщали Українські Новини, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что увольнение заместителей генерального прокурора Юрия Столярчука и Анжелы Стрижевской затруднительно.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком.

В конце августа 2018 доход Столярчук задекларировал в 425 340 гривен.

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