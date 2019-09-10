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10 сентября 2019, вторник, 18:09 130
Политика мира 2019-09-10T18:10:40+03:00
Українські Новини
Под носом у Путина мог действовать агент ЦРУ

Под носом у Путина мог действовать агент ЦРУ

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: rusplt.ru
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: rusplt.ru

В России подтвердили, что Олег Смоленков, которого американские СМИ называют агентом американской разведки, действительно работал в администрации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Тот факт, что предполагаемый агент ЦРУ действительно работал в администрации Президента РФ, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, он работал в 2016-2017 годах, и был уволен внутренним распоряжением.

"Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей", - рассказал Песков.

Также он добавил, что должность Смоленкова не позволяла ему присутствовать на совещаниях с участием Путина, однако не уточнил, какую именно должность он занимал. Об агентской деятельности Смоленкова и о том, где сейчас он находится, Пескову не известно.

"Все рассуждения американских СМИ, кто кого экстренно вывозил и кто спасал и так далее - это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction, "криминального чтива". Это давайте оставим на их усмотрение", - добавил политик. Вместе с тем, каких-либо претензий к российской контррозведке Песков не имеет.

Как сообщали Українські новини, в рамках обмена пленными Украина выдала РФ агента ФСБ Ракушина.

Кроме того, убитый в 2017 году брат главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нам был информатором ЦРУ.

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