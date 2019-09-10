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10 сентября 2019, вторник, 12:44 52
Происшествия 2019-09-10T12:45:01+03:00
Українські Новини
В центре Одессы столкнулись маршрутка и троллейбус: есть пострадавшие

В центре Одессы столкнулись маршрутка и троллейбус: есть пострадавшие

ДТП в центре Одессы.
ДТП в центре Одессы.

7 человек госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием троллейбуса и маршрутного такси в центре Одессы в ночь на 10 сентября.

Об этом Українським Новинам во вторник сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области.

ДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

"С места происшествия в больницу доставили 5 человек с ушибами и ссадинами, позже обратились еще 2 человека", – сообщили в ведомстве.

Устанавливаются причины аварии.

ДТП в центре Одессы.ДТП в центре Одессы.

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