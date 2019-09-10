В центре Одессы столкнулись маршрутка и троллейбус: есть пострадавшие

7 человек госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием троллейбуса и маршрутного такси в центре Одессы в ночь на 10 сентября.\r\nОб этом Українським Новинам во вторник сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области.\r\nДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.\r\n"С места происшествия в больницу доставили 5 человек с ушибами и ссадинами, позже обратились еще 2 человека", – сообщили в ведомстве.\r\nУстанавливаются причины аварии.\r\nДТП в центре Одессы.