В центре Одессы столкнулись маршрутка и троллейбус: есть пострадавшие

7 человек госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием троллейбуса и маршрутного такси в центре Одессы в ночь на 10 сентября.

Об этом Українським Новинам во вторник сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области.

ДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

"С места происшествия в больницу доставили 5 человек с ушибами и ссадинами, позже обратились еще 2 человека", – сообщили в ведомстве.

Устанавливаются причины аварии.

ДТП в центре Одессы.