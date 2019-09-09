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09 сентября 2019, понедельник, 14:36 176
Происшествия 2019-09-09T15:37:21+03:00
Українські Новини
Брат мэра Ивано-Франковска насмерть сбил пешехода

Брат мэра Ивано-Франковска насмерть сбил пешехода

Брат мэра Ивано-Франковска сбил насмерть пешехода. Фото: Нацполиция
Брат мэра Ивано-Франковска сбил насмерть пешехода. Фото: Нацполиция

Стало известно, что в понедельник, 9 сентября в Ивано-Франковске двоюродный брат мэра Руслана Марцинкива Роман Марцинкив насмерть сбил 68-летнего мужчину в Тисменицком районе Ивано-Франковской области. От полученных травм мужчина скончался в автомобиле медиков.Об этом сообщает Нацполиция.

Согласно сообщению, в 9:30 в селе Марковцы 68-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу в то время, как 35-летний житель Роман Марцинкив, который явлется жителем Коломыйского района - на микроавтобусе MERCEDES Sprinter ехал на повышенный скорости, и нарушив правила дорожного движения,насмерть сбил пешехода. 

О том, что водителем автомобиля MERCEDES Sprinter оказался двоюродлный брат мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, сообщил сам мэр сам мэр на своей странице в Facebook.

 

 

"В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с.Марковци Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главная задача - дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне тяжело и больно комментировать эту ситуацию. Молюсь за душу погибшего и прошу Бога отвлекать такие беды от всех ", - написал Руслан Марцинкив.

                                                                                                                                                                                                   Полиция отмечает, что в случае подтверждения преступления, депутату госрады Ивано-Франковска грозит от 3 до 5 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами.

Как сообщали Українські Новини, в августе текущего года, в Дарницком районе Киева 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы и сопредседателя группы "Відродження" Виталия Хомутынника, наехала на мать с 9-тилетним сыном во дворе дома. 

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