Под Черновцами в результате ДТП с квадроциклом погиб ребенок

В пгт Красноильск Черновицкой области в понедельник, 9 сентября, произошло смертельное ДТП: 21-летний водитель в нетрезвом состоянии сбил 8-летнего мальчика, который ехал на квадроцикле.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

"Полицейские установили: управляя автомобилем "Volkswagen" на иностранной регистрации, 21-летний местный житель допустил столкновение с квадроциклом под управлением 8-летнего односельчанина, который внезапно выехал с прилегающей улочки. Со слов очевидцев, автомобиль двигался с превышением допустимого скоростного режима", - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП. Фото: Полиция Черновицкой области

Отмечается, что мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте событий.

Результаты обследования на содержание алкоголя в крови показали, что мужчина был нетрезв.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.