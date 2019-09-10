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10 вересня 2019, вівторок, 16:31 20 Документ
Економіка 2019-09-10T20:15:03+03:00
Українські Новини
Імпортери нафтопродуктів просять Кабмін скасувати спецмито на дизпаливо з Росії

Імпортери нафтопродуктів просять Кабмін скасувати спецмито на дизпаливо з Росії

Компанія "Анвитрейд" і ще 30 імпортерів нафтопродуктів просять Кабінет Міністрів призупинити дію спеціальних мит на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом.

Про це йдеться в листі "Анвитрейда" до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, копію якого мають Українські Новини.

Компанія звертає увагу, що дана мито діє виключно щодо дизпалива, імпортованого з Росії трубопровідним транспортом.

"Є підстави вважати, що постанова Кабміну від 17 липня 2019 року №624 "Питання введення спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, які ввозяться на митну територію України" має дискримінаційні умови щодо конкретного кола імпортерів, що виключає добросовісну конкуренцію серед учасників ринку нафтопродуктів з урахуванням перерахованого не спрямована на захист інтересів національної безпеки", - йдеться в листі.

Наголошується, що введення зазначеної спецмита є антиконкурентними діями органів влади, внаслідок яких створюються несприятливі і дискримінаційні умови в порівнянні з конкурентами, які імпортують той же товар з Росії іншими видами транспорту.

У компанії зазначають, що вже понад 30 компаній звернулися до Кабміну з питання зазначеної спецмита.

"Ми просимо забезпечити рівність усіх суб'єктів господарювання перед законом. Просимо вас зупинити дію постанови №624 до ретельного вивчення даного питання з обов'язковим залученням всіх імпортерів і споживачів дизпалива в Україні", - підсумована в листі.

 

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів спецмито на імпорт з Росії дизпалива трубопровідним транспортом та скрапленого газу.

"Консалтингова група "А-95" заявляє, що ціна на дизельне паливо з 1 серпня підніметься на 700-750 гривень/тонна в зв'язку з введенням Кабінетом Міністрів спеціальних мит на імпорт дизпалива і скрапленого газу трубопровідним транспортом з Росії.

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