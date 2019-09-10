Рада разрешит ГБР и НАБУ прослушивать людей самостоятельно

Верховная Рада намерена разрешить Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро самостоятельно проводить прослушку.

За принятие законопроекта №1009 за основу проголосовали 297 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предлагается включить в список специальных пользователей радиочастотного ресурса НАБУ и ГБР, которым также предлагается разрешить снимать информацию с телекоммуникационных сетей.

При этом руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры предлагается предоставить полномочия отмены незаконных и необоснованных постановлений НАБУ и ГБР.

Кроме того, законопроектом предлагается разрешить проведение обысков, задержание, нарушение тайны переписки и телефонных разговоров депутата Рады без получения согласия парламента на проведение этих действий.

Также предлагается разрешить судьям не определять размер залога относительно лиц, которые подозреваются в тяжких и особо тяжких коррупционных преступлениях.

В случае принятия законопроекта парламентом в целом, будут отменены правки, внесенные в Уголовный процессуальный кодекс депутатом 8-го созыва от Радикальной партии Олега Ляшко Андреем Лозовым, которыми ограничивались сроки досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Раде закрепить в Конституции полномочия Президента назначать директора НАБУ и ГБР.

Напомним, что Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.

Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе.