Рада разрешит ГБР и НАБУ прослушивать людей самостоятельно

Верховная Рада намерена разрешить Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро самостоятельно проводить прослушку.\r\nЗа принятие законопроекта №1009 за основу проголосовали 297 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nДокументом предлагается включить в список специальных пользователей радиочастотного ресурса НАБУ и ГБР, которым также предлагается разрешить снимать информацию с телекоммуникационных сетей.\r\nПри этом руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры предлагается предоставить полномочия отмены незаконных и необоснованных постановлений НАБУ и ГБР.\r\nКроме того, законопроектом предлагается разрешить проведение обысков, задержание, нарушение тайны переписки и телефонных разговоров депутата Рады без получения согласия парламента на проведение этих действий.\r\nТакже предлагается разрешить судьям не определять размер залога относительно лиц, которые подозреваются в тяжких и особо тяжких коррупционных преступлениях.\r\nВ случае принятия законопроекта парламентом в целом, будут отменены правки, внесенные в Уголовный процессуальный кодекс депутатом 8-го созыва от Радикальной партии Олега Ляшко Андреем Лозовым, которыми ограничивались сроки досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Раде закрепить в Конституции полномочия Президента назначать директора НАБУ и ГБР.\r\nНапомним, что Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.\r\nЗеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе.