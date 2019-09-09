Новый министр обороны "прикрыл" Полторака, награждавшего одиозных политиков экзотическим огнестрельным оружием (документ)

После смены руководства Министерство обороны Украины продолжило практику Степана Полторака прятать за формулировками "персональные данные" и "несет угрозу жизни и здоровью в условиях операции ООС" информацию о награждении политиков и бизнесменов экзотическими видами огнестрельного оружия.

Это становится очевидным после получения Українськими Новинами ответа Минобороны на информационный запрос, в котором содержалась просьба предоставить копии приказов Полторака о вручении награды "Огнестрельное оружие" занимавшему тогда пост Президента Петру Порошенко, пост Премьер-министра Украины Арсению Яценюку, пост Министра внутренних дел Украины Арсену Авакову и пост Секретаря СНБОУ Александру Турчинову.

"В предоставлении запрашиваемой информации … отказать в связи с тем, что в условиях проведения операции Объединенных сил, открытой агрессии РФ в отношении Украины и действия в Украине особого периода может раскрыть данные о лицах, которые содействуют проведению указанной операции (без их согласия), создать угрозу их жизни, здоровью и нанести вред интересам национальной безопасности, территориальной целостности Украины. При этом вред от обнародования такой информации превосходит общественный интерес в ее получении", - говорится в ответе Минобороны.

Также в ответе упоминается, что данные приказы Полторака находятся под внутренним грифом Минобороны "Для служебного пользования" и о защите от разглашения данных из этих приказов нормами закона "О защите персональных данных".

Как сообщалось ранее, Верховный суд оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанции, которые признали "информацией с ограниченным доступом" данные о том, кто и за какие заслуги получает наградное огнестрельное оружие от министра обороны. А также данные, откуда среди наградных "огнестрелов" берутся экземпляры, которые не состоят на вооружении ВСУ и подразделений Минобороны, сколько средств и из каких фондов расходуется на приобретение этого оружия.

Как стало известно журналистам, Министр обороны Украины Степан Полторак подписывал приказы о вручении знаков отличия "Огнестрельное оружие" политикам, депутатам и судьям к их дням рождения.

Так, ко дню рождения – аккурат 22 мая - получил от Полторака в подарок "гангстерский" автомат Томпсона бывший тогда премьер-министром Арсений Яценюк. Ко дню рождения – 31 марта – получил Маузер а-ля Абдулла из "Белого солнца пустыни" секретарь СНБОУ Александр Турчинов. Министру внутренних дел Арсену Авакову преподнесли в подарок "от Полторака" американский Кольт с пятидневным опозданием – лишь 8 января. Не забыл Полторак наградить и самого себя огнестрелом GLOCK 19 gen в комплекте со 103 патронами.

А Министр внутренних дел Арсен Аваков вручал под видом наградного оружия штурмовые винтовки и пулеметы.