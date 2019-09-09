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  • Новый министр обороны "прикрыл" Полторака, награждавшего одиозных политиков экзотическим огнестрельным оружием (документ)
09 сентября 2019, понедельник, 17:49 161
Политика 2019-09-09T18:09:27+03:00
Українські Новини
Новый министр обороны "прикрыл" Полторака, награждавшего одиозных политиков экзотическим огнестрельным оружием

Новый министр обороны "прикрыл" Полторака, награждавшего одиозных политиков экзотическим огнестрельным оружием (документ)

Степан Полторак
Степан Полторак

После смены руководства Министерство обороны Украины продолжило практику Степана Полторака прятать за формулировками "персональные данные" и "несет угрозу жизни и здоровью в условиях операции ООС" информацию о награждении политиков и бизнесменов экзотическими видами огнестрельного оружия.

Это становится очевидным после получения Українськими Новинами ответа Минобороны на информационный запрос, в котором содержалась просьба предоставить копии приказов Полторака о вручении награды "Огнестрельное оружие" занимавшему тогда пост Президента Петру Порошенко, пост Премьер-министра Украины Арсению Яценюку, пост Министра внутренних дел Украины Арсену Авакову и пост Секретаря СНБОУ Александру Турчинову.

"В предоставлении запрашиваемой информации … отказать в связи с тем, что в условиях проведения операции Объединенных сил, открытой агрессии РФ в отношении Украины и действия в Украине особого периода может раскрыть данные о лицах, которые содействуют проведению указанной операции (без их согласия), создать угрозу их жизни, здоровью и нанести вред интересам национальной безопасности, территориальной целостности Украины. При этом вред от обнародования такой информации превосходит общественный интерес в ее получении", - говорится в ответе Минобороны.

Также в ответе упоминается, что данные приказы Полторака находятся под внутренним грифом Минобороны "Для служебного пользования" и о защите от разглашения данных из этих приказов нормами закона "О защите персональных данных".

Как сообщалось ранее, Верховный суд оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанции, которые признали "информацией с ограниченным доступом" данные о том, кто и за какие заслуги получает наградное огнестрельное оружие от министра обороны. А также данные, откуда среди наградных "огнестрелов" берутся экземпляры, которые не состоят на вооружении ВСУ и подразделений Минобороны, сколько средств и из каких фондов расходуется на приобретение этого оружия. 

Как стало известно журналистам, Министр обороны Украины Степан Полторак подписывал приказы о вручении знаков отличия "Огнестрельное оружие" политикам, депутатам и судьям к их дням рождения. 

Так, ко дню рождения – аккурат 22 мая - получил от Полторака в подарок "гангстерский" автомат Томпсона бывший тогда премьер-министром Арсений Яценюк. Ко дню рождения – 31 марта – получил Маузер а-ля Абдулла из "Белого солнца пустыни" секретарь СНБОУ Александр Турчинов. Министру внутренних дел Арсену Авакову  преподнесли в подарок "от Полторака" американский Кольт с пятидневным опозданием – лишь 8 января. Не забыл Полторак наградить и самого себя огнестрелом GLOCK 19 gen в комплекте со 103 патронами.

А Министр внутренних дел Арсен Аваков вручал под видом наградного оружия штурмовые винтовки и пулеметы. 
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