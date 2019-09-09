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09 сентября 2019, понедельник, 16:20 313
Технологии 2019-09-09T16:27:06+03:00
Українські Новини
Новый тренд для путешественников: Google показывает расстояние от отеля до достопримечательности

Новый тренд для путешественников: Google показывает расстояние от отеля до достопримечательности

Google Hotel Search. Скриншот: Google
Google Hotel Search. Скриншот: Google

Google добавил новую функцию в результаты поиска и теперь стало возможным увидеть расстояние от отеля до любой достопримечательности в городе. Нововведение заметил SEO-специалист из Дублина Гас Пелогия и сообщил об этом на своей официальной страничке в Twitter

Помимо стоимости и рейтинга, пользователи также интересуются месторасположением относительно центра и наличием достопримечательностей поблизости. Новое обновление позволяет не только увидеть на карте отмеченные места для посещения, но и просчитать расстояние до выбранной точки от конкретного отеля. 

Пока на территории Украины это обновление еще не доступно, но в Британии оно выглядит так: 

Как сообщали Українські Новини, Google Maps предложил новые маршруты и предоставит пользователям возможность планировать свой проезд на такси, или велосипеде.

Ранее в Google Maps протестировали режим дополненной реальности

Также голосовому ассистенту Google Assistant разблокировали возможность читать вслух сообщения из мессенджеров, например WhatsApp, Slack, Telegram или Facebook Messenger.

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