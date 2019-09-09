Новый тренд для путешественников: Google показывает расстояние от отеля до достопримечательности

Google добавил новую функцию в результаты поиска и теперь стало возможным увидеть расстояние от отеля до любой достопримечательности в городе. Нововведение заметил SEO-специалист из Дублина Гас Пелогия и сообщил об этом на своей официальной страничке в Twitter.

Помимо стоимости и рейтинга, пользователи также интересуются месторасположением относительно центра и наличием достопримечательностей поблизости. Новое обновление позволяет не только увидеть на карте отмеченные места для посещения, но и просчитать расстояние до выбранной точки от конкретного отеля.

Пока на территории Украины это обновление еще не доступно, но в Британии оно выглядит так:

Как сообщали Українські Новини, Google Maps предложил новые маршруты и предоставит пользователям возможность планировать свой проезд на такси, или велосипеде.

Ранее в Google Maps протестировали режим дополненной реальности.

Также голосовому ассистенту Google Assistant разблокировали возможность читать вслух сообщения из мессенджеров, например WhatsApp, Slack, Telegram или Facebook Messenger.