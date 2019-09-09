подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
09 сентября 2019, понедельник, 16:20 40
Происшествия 2019-09-09T17:00:02+03:00
Українські Новини
Потерпевшим от обвала дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн гривен материальной помощи

Потерпевшим от обвала дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн гривен материальной помощи

Обвал дома в Дрогобыче. Фото: Нацполиция
Обвал дома в Дрогобыче. Фото: Нацполиция

Из-за крушения четырехэтажного дома в Дрогобыче, из резервного фонда областного бюджета Львовской области для пострадавших было выделено 1,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Дрогобыча.

Согласно сообщению пресс-службы, председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский заявил, что выделенные средства будут направлены на обеспечение высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим, оказание материальной помощи семьям погибших и семьям травмированных в результате разрушения части жилого дома в поселке городского типа. Дрогобыч.

"Помощь предоставляется единовременно в размере: 100 тыс. гривен – семье погибшего; 75 тыс. гривен на одного человека – пострадавшим тяжелой тяжести; 50 тыс. гривен на одного человека – пострадавшим средней и легкой тяжести", – говорится в сообщении.

Кроме того, ранее из городского бюджета Дрогобыча пострадавшим также выделяли 115 тыс. грн.

Как сообщали Українські Новини, в результате обвала жилого дома в Дрогобыче Львовской области погибло 2 человека - мужчина и женщина, 7 человек спасатели извлекли из-под завалов с травмами различной тяжести, их доставили в больницу.

Больше новостей о: Дрогобыч обвал дома Обвал дома в Дрогобыче

Архив
Новости
Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокуроров 17:11
МАУ назначила президентом компании первого замгендиректора аэропорта "Борисполь" 17:10
Законопроект 1210 сделает добычу руды в России в 9 раз выгоднее, чем в Украине - PWC 17:00
Интервью к 100 дням Зеленского снял за свои деньги "Квартал 95" 16:52 Документ
С НАБУ не сотрудничаем, готовы к суду, - адвокат Крючкова 16:38
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Российские спецназовцы, на которых обменяли Савченко, мертвы, - СМИ 09:19
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Южный мост. Фото: Telegram/ Киев Оперативный
В Киеве мужчина залез на самый верх Южного моста и не может слезть 19:34
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Генсек ООН призывает Украину и Россию упростить процедуру посещения Крыма 20:19
Сенцов и Кольченко анонсировали первую пресс-конференцию 16:03
ГФС выписала уже 200 протоколов: евробляхеров пока еще штрафуют 12:15
Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok