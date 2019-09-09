Потерпевшим от обвала дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн гривен материальной помощи

Из-за крушения четырехэтажного дома в Дрогобыче, из резервного фонда областного бюджета Львовской области для пострадавших было выделено 1,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Дрогобыча.

Согласно сообщению пресс-службы, председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский заявил, что выделенные средства будут направлены на обеспечение высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим, оказание материальной помощи семьям погибших и семьям травмированных в результате разрушения части жилого дома в поселке городского типа. Дрогобыч.

"Помощь предоставляется единовременно в размере: 100 тыс. гривен – семье погибшего; 75 тыс. гривен на одного человека – пострадавшим тяжелой тяжести; 50 тыс. гривен на одного человека – пострадавшим средней и легкой тяжести", – говорится в сообщении.

Кроме того, ранее из городского бюджета Дрогобыча пострадавшим также выделяли 115 тыс. грн.

Как сообщали Українські Новини, в результате обвала жилого дома в Дрогобыче Львовской области погибло 2 человека - мужчина и женщина, 7 человек спасатели извлекли из-под завалов с травмами различной тяжести, их доставили в больницу.