Стали известны крупнейшие получатели НДС в августе

Компании "Азовсталь", "Днепропетровский меткомбинат" и "ММК им. Ильича" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в августе.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Азовсталь" – 1 046,227 млн гривен, ДМК – 766,426 млн гривен, "ММК им Ильича" – 678,074 млн гривен, "Арселор Миттал Кривой Рог" – 633,737 млн гривен, "Запорожсталь" – 467,645 млн гривен.

Объем возмещения НДС в августе составил 11,356 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева – 9,499 млрд гривен, Львовской области – 234,122 млн гривен, Днепропетровской области – 158 млн гривен и Запорожской области – 157 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

Компании "Арселор Миттал Кривой Рог", "ММК им. Ильича" и "Запорожсталь" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в июле.

Госбюджет сведен с дефицитом 8,5 млрд в июне из-за падения доходной части.