Легендарный теннисист одержал победу в US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) победу в матче одержал испанец Рафаэль Надаль, который в 2017 году стал чемпионом в турнире Roland Garros. Об этом сообщает USopen.

"Эта победа очень важна для меня", - сказал представитель Испании в воскресенье на церемонии награждения после победы в пяти сетах в одном из самых захватывающих финалов в истории турнира Большого шлема.

Спустя 4 часа 50 минут со счетом 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 испанцу удалось победить теннисиста Даниила Медведева из России.

"То, как вы играете - большая шутка", - сказал Медведев Надалю во время церемонии награждения и добавил, что играть против него было очень сложно. На это испанец с гордостью заявил, что благодаря поддержке толпы, он старался изо всех сил.

Надаль является самым старшим финалистом среди мужчин после Федерера (34 года) в 2015 году. Медведев самый молодой тенесист со времен Новака Джоковича (23 года) в 2010 году. Джокович встретил ту же участь, что и россиянин в этом матче, проиграв Надалю.

Испанский теннисист за свою карьеру одержал 19 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 12 раз становился победителем на Открытом чемпионате Франции. Надаль занимает второе место, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 20 побед.

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Как сообщали Українські Новини, Свитолина впервые в истории вышла в полуфинал турнира US Open и вскоре Первой ракетке Украины предстоит игра с американской теннисисткой Сереной Уильямс.