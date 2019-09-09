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09 сентября 2019, понедельник, 13:34 8
Жизнь 2019-09-09T13:35:37+03:00
Українські Новини
Легендарный теннисист одержал победу в US Open

Легендарный теннисист одержал победу в US Open

Рафаэль Надаль. Фото: Twitter/US open
Рафаэль Надаль. Фото: Twitter/US open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) победу в матче одержал испанец Рафаэль Надаль, который в 2017 году стал чемпионом в турнире Roland Garros. Об этом сообщает USopen.

"Эта победа очень важна для меня", - сказал представитель Испании в воскресенье на церемонии награждения после победы в пяти сетах в одном из самых захватывающих финалов в истории турнира Большого шлема.  

Спустя 4 часа 50 минут со счетом 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 испанцу удалось победить теннисиста Даниила Медведева из России.

"То, как вы играете - большая шутка", - сказал Медведев Надалю во время церемонии награждения и добавил, что играть против него было очень сложно. На это испанец с гордостью заявил, что благодаря поддержке толпы, он старался изо всех сил.

Надаль является самым старшим финалистом среди мужчин после Федерера (34 года) в 2015 году. Медведев самый молодой тенесист со времен Новака Джоковича (23 года) в 2010 году. Джокович встретил ту же участь, что и россиянин в этом матче, проиграв Надалю.

Испанский теннисист за свою карьеру одержал 19 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 12 раз становился победителем на Открытом чемпионате Франции. Надаль занимает второе место, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 20 побед.

Как сообщали Українські Новини, Свитолина впервые в истории вышла в полуфинал турнира US Open и вскоре Первой ракетке Украины предстоит игра с американской теннисисткой Сереной Уильямс.

Больше новостей о: Теннис US Open Даниил Медведев Рафаэль Надаль

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