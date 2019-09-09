НБУ резко нарастил скупку валюты на межбанке

Национальный банк в период со 2 по 6 сентября купил на межбанковском валютном рынке 114,5 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 20 млн долларов путем использования механизма Matching, а 94,5 млн долларов – по единому курсу.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 1 540,7 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

По единому курсу с начала года куплено валюты на 1 785,1 млн долларов, а продано – 139,73 млн долларов.

Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 3 340,8 млн долларов, а продал - 248,23 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 сентября на 6,81 коп. до 25,2517 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,85 коп. до 24,9311 UAH/USD в то время, как появился прогноз курса доллара на всю осень.

Несмотря на падение валюты, российский рубль укрепился в понедельник