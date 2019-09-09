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09 вересня 2019, понеділок, 11:51 10
Фінанси 2019-09-09T11:53:33+03:00
Українські Новини
НБУ різко наростив скупку валюти на міжбанку

НБУ різко наростив скупку валюти на міжбанку

Національний банк у період з 2 по 6 вересня купив на міжбанківському валютному ринку 114,5 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 20 млн доларів шляхом використання механізму Matching, а 94,5 млн доларів – за єдиним курсом.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 540,7 1 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

За єдиним курсом з початку року куплено валюти на 1 785,1 млн доларів, а продано – 139,73 млн доларів.

Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом найкращої ціни.

У цілому з початку року НБУ купив на міжбанку в ході інтервенцій 3 340,8 млн доларів, а продав - 248,23 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 вересня на 6,81 коп. до 25,2517 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,85 коп. до 24,9311 UAH/USD в той час, як з'явився прогноз курсу долара на всю осінь.

Незважаючи на падіння валюти, російський рубль зміцнився понеділок

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