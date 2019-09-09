Боевики хотят запустить поезда в Москву и Санкт-Петербург

Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время ожидается запуск ж/д сообщения в Москву и Петербург. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

Железнодорожное пассажирское сообщение между так называемой ""ДНР" и крупнейшими городами России может быть запущено уже в ближайшее время.

"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться", - сообщил лидер сепаратистов.

Как сообщали Українські Новини, боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину.

Тем временем, больше половины украинцев поддерживают ввод на территории "ДНР/ЛНР" миротворческих сил.