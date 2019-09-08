Concert.ua обдурив прихильницю Fetty Wap з квитками на концерт у Києві

Сьогодні, 8 вересня, в Зеленому театрі Києва повинен був відбутися концерт виконавця Fetty Wap. Але, як виявилося, концерт був скасований. А повернути гроші за нього ніхто не поквапився. Про це повідомляє Лора Ткач на Facebook.

"Увага, аферисти! Купили квитки на концерт.юа, на концерт Fetty Wap ( Willie Maxwell). Організатор - клуб "Атлас". Місце проведення- Зелений театр. Приїхали в "зеленку" - все глухо, зачинено, жодної інформації. Звонимо в адміністрацію Зеленого, повідомляють, що "концерт скасовано, по гроші за квитки звертайтеся до тих, хто вам їх продавав". Упс... Звонимо в концерт.юа. Вони поняття не мають, що концерт скасували. І знову упс... Кажуть, з'ясуємо і передзвонимо. Звісно ж, ніхто не передзвони. Їдемо в "Атлас". Все глухо. Одинокий касир від нас дізнався, що концерт скасовано. Оповіщення жодного не було і досі немає. Зате на концерт.юа квитки і досі продають. Подзвонили в поліцію. Повідомили про шахрайство. Чекаємо патруль півтори години. Подзвонити з поліції і сказали, що наш виклик скасували, "бо їх перекинули на розбій, а розбій важливіший, ніж шахрайство". Третій жирний Упс...."







Інформація про концерт ще знаходиться на сайті. Квитки від 650 гривень.

Скриншот: concert.ua

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