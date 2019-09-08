В Луганской области подполковник погранслужбы воровал на закупках продуктов для военных

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда Государственной пограничной службы по факту получения неправомерной выгоды в размере 71 тыс. гривен при закупке продуктов питания для военнослужащих.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.\r\nСогласно ему, начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил от поставщика продуктов питания 71 тыс. гривен - сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников.\r\nНа данный момент решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.\r\nДело квалифицируется как принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса).\r\nКак сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность сотрудников Киевской таможни к присвоению 5 млн гривен при вывозе отходов цинка за границу.\r\nВ июле полиция сообщила бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Владимиру Колесникову о подозрении в присвоении 13 млн гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".исч