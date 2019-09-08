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08 сентября 2019, воскресенье, 15:04 61
Силовые структуры 2019-09-08T15:04:51+03:00
Українські Новини
В Луганской области подполковник погранслужбы воровал на закупках продуктов для военных

В Луганской области подполковник погранслужбы воровал на закупках продуктов для военных

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда Государственной пограничной службы по факту получения неправомерной выгоды в размере 71 тыс. гривен при закупке продуктов питания для военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.

Согласно ему, начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил от поставщика продуктов питания 71 тыс. гривен - сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников.

На данный момент решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Дело квалифицируется как принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса).

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность сотрудников Киевской таможни к присвоению 5 млн гривен при вывозе отходов цинка за границу.

В июле полиция сообщила бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Владимиру Колесникову о подозрении в присвоении 13 млн гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".исч

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