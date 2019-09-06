На Борщаговке водитель Рorshe ударил журналистку, которая сделала ему замечание за езду по встречке

Во время съемок сюжета для программы "Джедаи" телеканала "2+2" в Киеве в районе Борщаговки корреспондентку Екатерину Калган ударил агрессивный водитель, а ее телефон бросил под колеса.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, Калган утром снимала сюжет на Борщаговке о водителях, которые "чувствуют себя царьками" и ездят по встречной полосе. Но всех их одним ударом перебил водитель Porsche Panamera.

"Сделав ему замечание, я пошла к нашему автомобилю. Но мужчина так просто это не оставил. Через несколько минут он вернулся, опустил стекло и начал хамить. А когда увидел, что я начала фиксировать наш разговор на мобильный телефон - ударил меня, выбил из рук телефон, переехал его задним колесом и скрылся", - сообщила сама Калган об инциденте.

В комментарии НСЖУ Калган подтвердила, что расценивает действия нападающего как сознательную атаку и препятствование журналистской деятельности.

"Водитель понимал, что бросается на журналистку, потому Екатерина была одета в брендированную футболку с названием канала и программы. В руках держала микрофон, а рядом шел оператор с камерой", - подчеркнул Томиленко.

На место инцидента вызвали полицию. Журналистка написала соответствующее заявление.

"Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на коллегу и призывает правоохранительные органы провести оперативное расследование инцидента. Требуем справедливого весомого наказания для нападавших на журналистов", - резюмировал Томиленко.

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