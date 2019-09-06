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06 сентября 2019, пятница, 18:20 73
СМИ 2019-09-06T18:45:01+03:00
Українські Новини
На Борщаговке водитель Рorshe ударил журналистку, которая сделала ему замечание за езду по встречке

На Борщаговке водитель Рorshe ударил журналистку, которая сделала ему замечание за езду по встречке

Катерина Калган. Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook
Катерина Калган. Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook

Во время съемок сюжета для программы "Джедаи" телеканала "2+2" в Киеве в районе Борщаговки корреспондентку Екатерину Калган ударил агрессивный водитель, а ее телефон бросил под колеса.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, Калган утром снимала сюжет на Борщаговке о водителях, которые "чувствуют себя царьками" и ездят по встречной полосе. Но всех их одним ударом перебил водитель Porsche Panamera.

"Сделав ему замечание, я пошла к нашему автомобилю. Но мужчина так просто это не оставил. Через несколько минут он вернулся, опустил стекло и начал хамить. А когда увидел, что я начала фиксировать наш разговор на мобильный телефон - ударил меня, выбил из рук телефон, переехал его задним колесом и скрылся", - сообщила сама Калган об инциденте.

В комментарии НСЖУ Калган подтвердила, что расценивает действия нападающего как сознательную атаку и препятствование журналистской деятельности.

"Водитель понимал, что бросается на журналистку, потому Екатерина была одета в брендированную футболку с названием канала и программы. В руках держала микрофон, а рядом шел оператор с камерой", - подчеркнул Томиленко.

На место инцидента вызвали полицию. Журналистка написала соответствующее заявление.

"Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на коллегу и призывает правоохранительные органы провести оперативное расследование инцидента. Требуем справедливого весомого наказания для нападавших на журналистов", - резюмировал Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, на информационное агентство "Укринформ" напали неизвестные - пострадало 3 журналиста. Также в Чернигове избили журналиста за расследование против местного политика.

Ранее в Харьковской области напали на съемочную группу телеканала "112".

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