В Киеве трое украинцев и казахстанец пытались сбыть фальшивые 46 тысяч евро

Позиция задержала 4 подозреваемых в попытке сбыта фальшивых 46 тыс. евро в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Во время задержания фигурантов и проведения обысков правоохранители изъяли купюры, внешне похожие на евро общей суммой в 46 тыс. Начато уголовное производство, задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в нем.

Фото: Facebook/ Прокуратура города Киев

По данным полиции, в состав группы входили три мужчины и одна женщина.

Организатором оказался уроженец Казахстана, другие участники группы - 2 жителей Житомирской области и киевлянка.

Правоохранители задержали 2 посредников, которые пытались сбыть 25 тыс. поддельных евро.

Во время обысков по месту жительства организатора полиция обнаружила еще 21 тыс. фальшивых банкнот.

Вещественные доказательства изъяли, а всех фигурантов задержали.

Фото: Facebook/ Прокуратура города Киев

Полиция выяснила, что фальшивые евро злоумышленники получали из Турции, где их печатали другие сообщники.

На данный момент устанавливают, кто именно изготавливал поддельные купюры, а также пути их поступления в Украину.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса.

Готовятся материалы для избрания меры пресечения задержанным.

Фигурантам дела которым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине массово подделывают купюры. Стало известно, где сбывают фальшивые деньги чаще всего.



Кроме того, каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная.