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06 сентября 2019, пятница, 15:42 63
Общество 2019-09-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Зонтик не понадобится: синоптики обещают субботу без осадков и с летнем теплом

Зонтик не понадобится: синоптики обещают субботу без осадков и с летнем теплом

Солнце. Фото: pixabay
Солнце. Фото: pixabay

После влияния антициклона и атмосферных фронтов с дождями, грозами и похолоданием, суббота в Киеве обещает быть без осадков, +24…+26.

7 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +21…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +22…+29 градусов, в Днепропетровской области +26…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Луганской области +7…+12 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +24…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

6 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+24 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, по итогам прошедшего лета синоптики установили, что климатическая норма была превышена почти на 3 градуса.

Тем временем, погода на сентябрь 2019 года ожидается почти летняя с приятными дневными температурами и умеренными осадками. 

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