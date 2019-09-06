Зонтик не понадобится: синоптики обещают субботу без осадков и с летнем теплом

После влияния антициклона и атмосферных фронтов с дождями, грозами и похолоданием, суббота в Киеве обещает быть без осадков, +24…+26.\r\n7 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +21…+28 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +22…+29 градусов, в Днепропетровской области +26…+31 градус.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+16 градусов, в Луганской области +7…+12 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +24…+31 градус.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\n6 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+24 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, по итогам прошедшего лета синоптики установили, что климатическая норма была превышена почти на 3 градуса.\r\nТем временем, погода на сентябрь 2019 года ожидается почти летняя с приятными дневными температурами и умеренными осадками.