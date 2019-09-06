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06 сентября 2019, пятница, 13:56 127
Верховная Рада и партии 2019-09-06T16:30:04+03:00
Українські Новини
В "Оппозиционной платформе" предлагают списать задолженность населения за коммуналку

В "Оппозиционной платформе" предлагают списать задолженность населения за коммуналку

7 депутатов Верховной Рады "Оппозиционной платформы - За життя" предлагают парламенту списать задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующий законопроект №1106-1 зарегистрирован в Раде 29 августа, передают Українськi Новини.

Законопроект предусматривает списание задолженности населения за природный газ перед его поставщиками для нужд бытовых потребителей, за централизованное отопление и снабжение горячей водой, которые предоставляют населению субъекты хозяйствования-исполнители этих услуг, по поставке электрической энергии для каждого класса потребителей перед соответствующими поставщиками, которая сформировалась по состоянию на 1 января 2019 года.

Партия отмечает, что антисоциальная и необоснованная политика за последние 5 лет привела к росту цен на коммунальные услуги для рядовых граждан, резкому сокращению их платёжеспособности и к социальной незащищенности.

Так, в течение 2014-2018 годов тарифы на природный газ для населения выросли на 1080%, на горячее водоснабжение – на 560%, на отопление – на 1240%, на электроэнергию – более чем на 221%, тогда как при этом за указанный период реальные доходы населения сократились на 12,4%, вырос уровень безработицы и задолженность по зарплате.

Данные факторы привели к сокращению платежеспособности граждан, их обнищанию и росту задолженности в 4 раза за жилищно-коммунальные услуги – с 11,9 млрд гривен на начало 2014 года до 55,6 млрд гривен на начало 2019 года.

Отмечается, что негативная тенденция сохраняется в текущем году и, учитывая существующие риски, может приобрести неконтролируемый характер в будущем.

По данным Госслужбы статистики, на 1 июня 2019 года задолженность населения достигла 57,2 млрд гривен, в том числе: по оплате за поставки природного газа – 26,2 млрд гривен, за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 16,8 млрд гривен, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,6 млрд гривен, за централизованное снабжение холодной воды и водоотведение – 3,7 млрд. гривен, за поставку электрической энергии – 5,2 млрд гривен.

Авторами законопроекта являются депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская, Юрий Солод, Юрий Бойко, Юлий Иоффе, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.

Тем временем Кабмин ставит целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет.

Больше новостей о: Задолженность за коммунальные платежи Оппозиционная платформа – За жизнь

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